Pierre Gasly über sein 90-minütiges Telefonat mit Sebastian Vettel

Nach der Ankündigung am Donnerstag des Großen Preises von Ungarn, dass Sebastian Vettel nach der Saison seine Formel-1-Karriere an den Nagel hängen wird, hat sich auch AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly zu Vettel geäußert. Durch ihre Red-Bull-Vergangenheit hat sich zwischen den beiden über die Jahre eine "enge Beziehung" entwickelt.

"Die Formel 1 wird ihn definitiv vermissen, denn zunächst einmal ist er eine Legende des Sports", sagt Gasly. "Wenn man sich nur die Zahlen ansieht: Vier Weltmeisterschaften, die Zahl der Siege und die ganzen Polepositions. Er ist eine ziemlich laute Persönlichkeit, die im Fahrerlager respektiert ist. Daher glaube ich, dass ihn jeder vermissen wird. "

Gasly sah in Vettel seinen Mentor, nachdem er in der Anfangsphase seiner Formel-1-Karriere Schwierigkeiten hatte: "Als ich in das Red Bull-Programm eintrat, hatte ich die Chance, ihm in seiner letzten Saison bei Red Bull näher zu kommen und zu sehen, wie sehr er sich anstrengte und wie sehr er sich im Team für den Sport einsetzte."

Wie aus fünf Minuten 1,5 Stunden wurden

"Und ich erinnere mich immer daran, als ich meinen GP2-Titel gewann und nicht sofort in die Formel 1 aufstieg, da war ich gerade in Singapur. Und ich erinnere mich, dass ich ihn eines Abends anrief. Ich brauchte nur fünf Minuten, um seine Meinung zu hören, seine Sicht der Dinge zu erfahren und mir einen Rat zu holen, wie ich mit der Situation bei Red Bull umgehen sollte, und es wurde ein anderthalbstündiges Gespräch."

"Und zu dieser Zeit war er ein Formel-1-Fahrer, der für Ferrari fährt. Die Priorität für mich war sehr, sehr niedrig, aber er hat sich trotzdem 90 Minuten Zeit genommen, um mit mir zu sprechen und mir Ratschläge zu geben, wie ich mit der Situation und mit Red Bull umgehen soll. Er gab mir Ratschläge, wie ich die Situation verbessern kann."

"Dafür werde ich ihm immer sehr, sehr dankbar sein. Und danach hatten wir immer eine recht enge Beziehung. Wir haben ein paar Mal zusammen zu Abend gegessen. Und ich halte ihn für einen fantastischen Fahrer, aber auch für einen großartigen Menschen", so Gasly.

Gasly: Vettel hat auch nach Monza-Sieg angerufen

In seiner wohl schwierigsten Phase in der Formel 1, als Teamkollege von Max Verstappen bei Red Bull, haben sich die beiden jedoch nicht ausgetauscht: "Nein, zu der Zeit nicht wirklich", bestätigt Gasly. "Aber davor schon. Und dann haben wir natürlich an einigen Tagen über die Situation gesprochen, aber nie wirklich tiefgründig."

Als Gasly ein Jahr später in Monza sein erstes Formel-1-Rennen mit AlphaTauri gewinnen konnte, war es dieses Mal Vettel, der zum Hörer griff: "Er rief mich nach dem Rennen an, um mir zu gratulieren und mir zu sagen, dass er sich für Franz gefreut hat, dass er im Nassen und auch im Trockenen gewonnen hat, also unter zwei verschiedenen Bedingungen."

"Aber ja, er hat sich wirklich für mich gefreut. Ich glaube, wir haben uns immer sehr gut verstanden. Wir haben einige, ich würde sagen, ähnliche Charaktereigenschaften. Nicht alle, aber einige sind ähnlich, und ich denke, deshalb haben wir auch viel Respekt voreinander."

Pierre Gasly mit seinen Premierensieg in Monza 2020 Foto: Motorsport Images

