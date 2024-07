Pierre Gasly über Teamkollegen für 2025: Alpine mit "drei guten Optionen"

Pierre Gasly sagt, dass Alpine "drei gute Optionen" hat, um einen Formel-1-Teamkollegen für 2025 zu verpflichten, während das Team nach einem Ersatz für den scheidenden Esteban Ocon sucht.

Es wird davon ausgegangen, dass Alpine eines von vielen Teams ist, das ein Angebot für Carlos Sainz unterbreitet hat. Sein Vertrag bei Ferrari wurde nicht verlängert, aber es wird angenommen, dass Sainz bei Red Bull und Mercedes wieder ins Spiel kommen könnte, da sie ihre Optionen für das nächste Jahr prüfen.

Auch Ex-Mercedes-Pilot Valtteri Bottas, der seine Optionen bei Sauber überdenkt, kann auf Rennsiege verweisen, während das Team Reservefahrer Jack Doohan ältere Autos testen lässt, um den Australier mit Formel-1-Erfahrung auszustatten.

Es könnte auch andere Marktfluktuationen geben, denn es ist nicht bekannt, ob Red Bull den kürzlich unterzeichneten Vertrag von Sergio Perez bis 2025 erfüllen wird, da der Mexikaner nach dem Abschluss seiner Zukunft weiterhin Probleme hat.

Gasly: Deswegen hat er Sainz zu Alpine geraten

Gasly erwartet nicht, dass seine Meinung über zukünftige Teamkollegen viel Gewicht haben wird und erklärt, dass er für alle offen sei: "Ich glaube, ich habe bereits gesagt, dass ich denke, dass Alpine gute Optionen auf dem Tisch hat. Am Ende des Tages liegt es nicht an mir. Ich begrüße den schnellsten Mann da draußen. Wir wissen alle, wer das ist. Aber im Moment müssen wir noch abwarten. Aber das Team hat drei gute Optionen."

Auf die Frage, ob er mit Sainz über Alpine gesprochen habe, da der Spanier als Spitzenkandidat für das Team gehandelt wird, antwortete Gasly mit "ja". Er sagt, er habe seinen Teil dazu beigetragen, Sainz das Projekt schmackhaft zu machen, aber die Entscheidung liege allein bei dem dreimaligen Grand-Prix-Sieger.

Alpine-Form zeigt wieder nach unten: Wann kommen die nächsten Updates?

In Bezug auf die derzeitige Form von Alpine erklärt Gasly, dass das Team seinen A524 nach den anfänglichen Upgrades, die auf das Gewicht abzielten, nicht weiter entwickelt hat.

Der technische Direktor David Sanchez erklärte während des Silverstone-Wochenendes, dass das Team eine Reihe von Upgrades für die Zeit nach der Sommerpause vorbereite, und Gasly hofft, dass diese einen beständigeren Weg in die Punkte bieten würden.

"Ich denke, das Auto selbst, wir wissen, wo wir stehen. Wir haben uns in den letzten paar Rennen nicht wirklich weiterentwickelt. Wir wissen also, wie wir das Beste daraus machen können. Offensichtlich machen andere, wie zum Beispiel Haas, ziemlich große Schritte nach vorne."

"Es ist so eng im Mittelfeld, dass die Reihenfolge jedes Mal neu gemischt wird, wenn ein Team ein neues Teil bringt. Ich denke also, wir müssen es versuchen, aber es ist nicht einfach, Punkte zu holen, bis wir neue Upgrades am Auto haben, die uns hoffentlich ein bisschen mehr in den Kampf bringen werden."