Pierre Gasly: Video-"Leak" verrät gar nichts über Zukunft!

"Ich arbeite immer noch an den letzten Details im Vertrag." Das hört man Formel-1-Fahrer Pierre Gasly sagen, als er vor dem Belgien-Grand-Prix 2022 in Spa gemeinsam mit George Russell und Charles Leclerc zur Fahrerparade schreitet. Ob er damit etwa andeuten wollte, er stehe kurz vor einer Vertragsunterzeichnung für 2023? Vielleicht bei Alpine als Nachfolger von Fernando Alonso?

Gasly wirkt amüsiert und irritiert, als er vor dem Niederlande-Grand-Prix in Zandvoort auf die entsprechende Videosequenz angesprochen wird. Und er meint: "Ziemlich beeindruckend, wie ein Thema von seinem eigentlichen Ursprung weggedreht werden kann."

"Wahrscheinlich würdet ihr lachen, wenn ihr auch nur eine Ahnung hättet, worüber wir gesprochen haben. Ich kann nämlich garantieren: Es hatte definitiv nichts mit der Formel 1 zu tun", sagt Gasly.

Wer genau hinhört, schnappt in der Tat kurz vor Gaslys Äußerungen im Video das englische Wort für Hochzeit auf, marriage. Darüber habe er sich mit Russell und Leclerc unterhalten, "über das Heiraten oder einen Ehering", so Gasly. "Und daraus lässt sich erschließen, dass es nichts mit dem Auto zu tun hatte."

Story verdreht? Gasly ist es egal

Dass ihm in den sozialen Netzwerken ein "Leak" zu einem möglichen neuen Formel-1-Vertrag angedichtet worden sei, das lässt Gasly kalt. "Als Formel-1-Fahrer ist man es ja gewohnt, in den Medien aufzutauchen. Und das ist nichts im Vergleich zu manchen Dingen, mit denen ich zu einem früheren Zeitpunkt meiner Karriere konfrontiert war."

An der Interpretation, es könne sich um ein Gespräch über seine sportliche Zukunft gehandelt haben, sei nichts dran, alles Weitere "erfunden", sagt Gasly. "Und schon wirst du zum Trend auf TikTok, ganz ohne Grund. Aber das ist okay, das gehört dazu. Ich habe darüber gelacht."

Keine Neuigkeiten von Gasly in Zandvoort

Denn Neuigkeiten gäbe es nicht. "Im Vergleich zum vergangenen Wochenende hat sich nichts verändert", meint Gasly. "Wie ich schon vergangene Woche sagte: Aktuell stehe ich für nächstes Jahr bei AlphaTauri unter Vertrag."

Interessant an dieser Formulierung ist vor allem das erste Wort: aktuell. Ob es Gasly bewusst gesetzt hat oder nicht, das lässt er offen. Er sagt nur: "Jeder weiß über meine Vertragssituation Bescheid. Und für mich hat sich nichts verändert. Ich sehe nicht, dass ich dazu etwas sagen müsste."

"Ich gebe mein Bestes für AlphaTauri, solange ich für das Team antrete. Und für 2024 habe ich noch keinen Vertrag. Also schauen wir mal, was passiert. Ich habe [bisher] mit niemandem gesprochen."

Der Wohlfühl-Faktor stimmt bei AlphaTauri

Denn eigentlich fühle er sich wohl bei AlphaTauri: "Dort habe ich meine erste Formel-1-Chance gekriegt, dort habe ich meinen ersten Sieg erzielt."

"Man ist trotzdem immer dankbar für Chancen. Ich wäre nie in der Formel 1 gelandet, wenn mir Red Bull nicht geholfen und mich nicht 2013 in sein Nachwuchsprogramm aufgenommen hätte. Inzwischen bin ich neun Jahre bei Red Bull. Es gab viele Höhen, das einzige Tief war 2019." Nachsatz: "Man sollte immer daran denken, wer einem am Anfang geholfen hat, und dankbar sein."

Doch wie viel wiegt diese emotionale Komponente im Zweifelsfall, wenn es um eine Zukunftsentscheidung geht? Gasly meint: Solche Abwägungen würden "nur leistungsorientiert" getroffen. "Man hat ja nur eine Karriere und du musst das Beste daraus machen", erklärt er.

Ergebnisse sind das, was zählt

"Die Motivation und die Befriedigung zieht man aus den Ergebnissen, die man erzielt. Es fühlt sich besser an, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen als auf P12 einzulaufen und mit P12 zufrieden sein zu müssen. Der Leistungsfaktor wird also immer über der emotionalen Seite stehen, auch wenn ich ein emotionaler Mensch bin und mir das wichtig ist."

Als Formel-1-Rennfahrer aber sei man konsequent auf Wettbewerb gepolt, und das aus gutem Grund: "Man spricht nicht über dich, weil du so lustig bist oder weil man deine Klamotten so mag oder so. Es kommt nur auf die Leistung an."

"Ich will konkurrenzfähig sein, die Teams ebenfalls. Und als Team will man die besten Fahrer in seinem Auto", sagt Gasly. Er wähnt sich an diesem Punkt im Besitz von guten Argumenten: "Ich glaube, ich habe die besten Ergebnisse aller Fahrer von AlphaTauri oder Toro Rosso." Unklar bleibt jedoch, was sich daraus für ihn in naher Zukunft ergeben könnte.

