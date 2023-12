Pierre Gasly: Werde vielleicht noch gegen eine Frau Formel 1 fahren

Die Formel 1 hat ihre Bemühungen, inklusiver zu werden, in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt. Dabei ist auch die Förderung des weiblichen Nachwuchses in den Fokus gerückt. Schließlich ist die letzte Grand-Prix-Teilnahme einer Frau schon ziemlich lange her. Sie geht auf das Jahr 1976 zurück.

Damals ging Lella Lombardi auf dem Österreichring an den Start. Sie ist eine von fünf Frauen in der Geschichte der Königsklasse, die an einem Grand-Prix-Wochenende teilnehmen. Nur zwei von ihnen konnten sich qualifizieren und fuhren auch mindestens ein Rennen: Lombardi und Maria Teresa de Filippis.

Ob sich daran in naher Zukunft etwas ändern wird, daran haben viele ihre Zweifel. Einer, der sich das hingegen gut vorstellen kann, ist Pierre Gasly. Auf die Frage, ob er in seiner aktiven Formel-1-Karriere noch gegen eine Frau antreten wird, sagt er: "Es würde mich nicht überraschen. Ich denke, es ist definitiv möglich."

"Die Organisation und unser Team unternehmen große Anstrengungen, um Frauen in unserer Sportkategorie zu unterstützen. Ich bin mir sicher, wenn eine Frau wirklich zeigt, dass sie die Geschwindigkeit und das Talent hat, um zu den 20 besten Fahrern der Welt zu gehören, wird sie sicher eine Chance bekommen."

Mit der neu gegründeten F1 Academy unter der Leitung von Ex-Rennfahrerin Susie Wolff wird daran aktiv gearbeitet. Die Frauen-Rennserie, die in diesem Jahr erstmals ausgetragen wurde, soll weiblichen Fahrtalenten den Weg in höhere Kategorien wie die Formel 3, Formel 2 und schließlich die Formel 1 ebnen.

Doch auch in den Nachwuchsserien sind Fahrerinnen weiterhin die Ausnahme. Für 2024 ist mit Sophia Flörsch in der Formel 3 bisher nur eine Pilotin bestätigt. Die Deutsche, die mit den ersten Formel-3-Punkten für eine Frau Geschichte schrieb, gehört auch zum Junioren-Kader des Formel-1-Teams von Alpine.

Trotzdem glauben Insider, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis eine Frau in der Formel 1 antritt. CEO Stefano Domenicali geht nicht davon aus, "dass wir in den nächsten fünf Jahren ein Mädchen in der Formel 1 sehen werden". Und auch Susie Wolff gesteht: "Es wird wohl noch acht bis zehn Jahre dauern."

