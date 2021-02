Pietro Fittipaldi auch 2021 Test- und Ersatzfahrer des Haas-Teams

Pietro Fittipaldi bleibt offizieller Test- und Ersatzfahrer bei Haas. Das hat das Formel-1-Team am Freitag bestätigt. Im vergangenen Jahr hatte der Brasilianer in Bahrain und Abu Dhabi seine ersten zwei Grands Prix bestritten, nachdem Stammpilot Romain Grosjean infolge seines Feuerunfalls nicht an den Start gehen konnte.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Pietro Fittipaldi fortsetzen können", kommentiert Haas-Teamchef Günther Steiner die Fortsetzung der Partnerschaft.

"Die Rolle eines Test- und Reservefahrers bedeutet, dass man sehr kurzfristig zu einem Einsatz gerufen werden kann und das war bei Pietro Ende 2020 in Bahrain der Fall. Trotz der Anforderungen, die das Fahren mit wenig Vorbereitungszeit mit sich bringt, hat er zweifelsohne einen soliden Job für uns gemacht."

Steiner lobt Fittipaldis Einsätze in Bahrain und Abu Dhabi

Fittipaldi war als Test- und Reservefahrer bei den meisten Formel-1-Rennen der Saison 2020 vor Ort, um im Bedarfsfall einspringen zu können. Vor seinem Debüt in Sachir hatte er den damals aktuellen Boliden VF-20 aber noch nicht getestet.

"Er hat sich nicht vom Moment gefangen nehmen lassen, er hat Geduld bewiesen und letztendlich das getan, was von ihm verlangt wurde - er hat das Auto in Bahrain und Abu Dhabi nach Hause gebracht", lobt Steiner Fittipaldis Einsatz. In Sachir beendete er das Rennen als Siebzehnter, beim Saisonfinale landete er auf Rang 19.

Der Haas-Teamchef glaubt: "Diese Rennerfahrung aus erster Hand wird für das, was er in dieser Saison in das Team einbringt, nur von Vorteil sein. Wir freuen uns darauf, mit Pietro zu arbeiten und ihn im Laufe des Jahres wieder bei uns zu haben."

Fittipaldi: "Fühle mich bei Haas wie in einer großen Familie"

"Ich bin sehr glücklich, dass ich mein drittes Jahr bei Haas fortsetzen kann", freut sich Fittipaldi über die Verlängerung. "Ich arbeite nun schon seit ein paar Jahren mit den Ingenieuren zusammen und ich habe wirklich das Gefühl, dass es eine große Familie bei Haas ist. Es ist mir eine große Freude, weiter mit dem Team arbeiten zu können."

Wie Steiner sagt auch er: "Die beiden Rennen, die ich im vergangenen Jahr bestritten habe, haben mir geholfen, noch mehr Erfahrung zu sammeln, und ich bin sicher, dass ich dadurch noch mehr zum Team beitragen kann. Ich freue mich wirklich auf die neue Saison und ich bin sehr gespannt darauf, meine Beziehung zu Haas fortzusetzen."

Pietro Fittipaldi ist Enkel des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi. 2019 trat er mit Audi in der DTM an. Er blickt auf mehrere Rennsiege und Titel (darunter die britische Formel Renault) sowie mehrere IndyCar-Starts zurück.

