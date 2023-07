Piloten warnen Aktivisten: Proteste bringen Menschen in Gefahr

Die Formel-1-Piloten warnen Protestler davor, beim Formel-1-Rennen in Silverstone auf die Strecke zu gehen, weil das "unvernünftig und extrem gefährlich" für Streckenposten, Fahrer und die Protestierenden selbst wäre.

Im Fahrerlager wird von einer hohen Gefahr ausgegangen, dass Umweltaktivisten wie im Vorjahr während des Rennens auf die Strecke gehen könnten. Die Gruppe "Just Stop Oil" hatte zuletzt schon Proteste in Wimbledon und bei den Snooker-Weltmeisterschaften in Sheffield durchgeführt und könnte jetzt die Formel 1 als nächstes Ziel haben.

Dort war es auch 2022 zu einem Vorfall gekommen, als sich Aktivisten direkt nach dem Start auf die Wellington-Gerade begeben hatten. Glücklicherweise war das Rennen nach dem Überschlag von Guanyu Zhou (Alfa Romeo) schon neutralisiert gewesen. Insgesamt wurden sechs Personen festgenommen.

Die Formel-1-Piloten hoffen nun, dass das in diesem Jahr nicht wieder passiert - und wenn, dann in anderer Form. "Man muss akzeptieren, was die Leute in bestimmten Situationen tun wollen, und ich verstehe es in bestimmten Situationen", sagt Lando Norris, "aber es darf nicht bei einer Rennveranstaltung wie hier passieren."

Wenn etwas im Fahrerlager vorfallen würde, sei das noch einmal etwas anderes, "aber es darf einfach nicht auf einer Rennstrecke passieren, weil man damit das Leben von Menschen in Gefahr bringt", stellt Norris klar.

Der McLaren-Pilot sagt, dass die Aktivisten durchaus das Recht für einen Protest hätten, "aber es gibt eine Zeit und einen Ort, und das muss man einfach verstehen, denn es hat auch Konsequenzen für die Leute, die auf der Strecke fahren, so wie wir", sagt er. "Ich weiß nicht, ob sie sich der Konsequenzen bewusst sind, die passieren können, aber die Konsequenzen wären ziemlich extrem."

Russell: Sollen sich mit Formel 1 beschäftigen

Landsmann Lewis Hamilton sagt, dass er friedliche Proteste unterstützt, und auch sein Mercedes-Teamkollege George Russell sagt, dass jeder frei seine Meinung äußern kann, "aber es auf einer Formel-1-Strecke zu machen, ist ziemlich unvernünftig und extrem gefährlich für alle Protestierenden. Aber nicht nur für sie, auch für die Fahrer und Streckenposten, die hinterherrennen."

Sechs Personen wurden nach dem Vorfall 2022 festgenommen Foto: Motorsport Images

Russell ruft die Aktivisten dazu auf, sich mit den guten Seiten der Formel 1 zu beschäftigen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Die Formel 1 setzt in Zukunft auf 100 Prozent nachhaltiges Benzin und möchte 2030 CO2-neutral fahren.

"Als Sport, als Teams, als Einzelpersonen machen wir einen riesigen Vorstoß in Sachen Nachhaltigkeit, und ich denke, es wäre nur fair, wenn sie sich anschauen, was wir tun, und sogar mit uns ins Gespräch kommen, bevor sie rücksichtslos auf eine Rennstrecke rennen, wenn wir mit 200 Meilen pro Stunde vorbeifahren", so Russell.

Nach Angaben der Formel 1 sollen an diesem Wochenende insgesamt 480.000 Menschen zum Rennen in Silverstone kommen.

Polizei ist vorbereitet

Es wurden zusätzliche Ressourcen bereitgestellt, um der Bedrohung zu begegnen, darunter uniformierte Beamte, Detektive in Zivil, bewaffnete Beamte, Freiwillige und Beamte zur Unterstützung der Gemeinschaft. Außerdem hat die Polizei nach dem Gesetz über die öffentliche Ordnung mehr Befugnisse.

"Wir haben einen robusten Polizeiplan für die diesjährige Veranstaltung ausgearbeitet, und es wird einen Ring aus Stahl um die Rennstrecke geben, mit zusätzlichen Beamten im Dienst, um jeden Vorfall zu bewältigen", sagt Richard Tompkins, Event-Kommandeur der Polizei von Northamptonshire.

"Die Polizei von Northamptonshire respektiert das seit langem bestehende Recht der Öffentlichkeit, friedlich zu protestieren, aber wenn Leben gefährdet sind und kriminelle Handlungen begangen werden, einschließlich erheblicher Unruhen oder Störungen der gesetzestreuen Öffentlichkeit, der lokalen Gemeinschaft und der Unternehmen, werden wir eingreifen und umgehend Verhaftungen vornehmen".

Friedliche Proteste sind okay

Tompkins sagt, dass die Polizei dabei helfen werde, einen friedlichen Protest zu ermöglichen, und rief alle Fans auf, die Rennen besuchen, dazu beizutragen, dass die Veranstaltung ungestört stattfinden kann.

"Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um direkt an alle zu appellieren, die planen, nach Silverstone zu kommen, um die Strecke zu stürmen oder die Veranstaltung auf andere Weise unrechtmäßig zu stören", so Tompkins.

"Wir sind gerne bereit, mit Ihnen zu sprechen, um einen friedlichen Protest zu ermöglichen, und wollen eine Wiederholung der rücksichtslosen Aktionen bei der letztjährigen Veranstaltung, die Menschenleben in Gefahr brachten, vermeiden."

"Da an den vier Tagen mehr als 450.000 zusätzliche Augenpaare vor Ort sein werden, bitten wir die Öffentlichkeit um Mithilfe, um sicherzustellen, dass alle Besucher des Rennens den Veranstaltungsort ohne Verbrechen, sicher und mit einem angenehmen Erlebnis verlassen."

Erst im April war es im Rahmen des Formel-E-Rennens in Berlin zu einer ähnlichen Protestaktion gekommen. Klimaaktivisten der "Letzten Generation" hatten sich während des Startvorgangs in den Grid begeben und wollten sich vor den Autos auf der Straße festkleben. Allerdings wurden sie vom Sicherheitspersonal abgeführt, bevor der Kleber getrocknet war.

Das Rennen konnte mit einer Verzögerung von einigen Minuten gestartet werden.

Mit Bildmaterial von Just Stop Oil.