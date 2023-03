Pirelli: "Ermutigender Test" ohne Heizdecken in Bahrain

Audio-Player laden

Die Pläne von Pirelli, im Jahr 2024 Formel-1-Reifen ohne Heizdecken einzuführen, sind nach einem "ermutigenden" Test in Sachir nach dem Grand Prix von Bahrain einen Schritt weitergekommen.

Ferrari, Alfa Romeo und AlphaTauri nahmen alle mit den neuesten Konstruktionen an dem Test teil, da Pirelli weiterhin auf den Wechsel hinarbeitet. Eine endgültige Entscheidung für 2024 soll nach einem entscheidenden Test in Silverstone im Juli getroffen werden.

Nachdem Lewis Hamilton die Reifen im Februar im kalten Paul Ricard getestet hatte, bezeichnete er sie als "gefährlich", doch in Sachir zeigten sie mehr Potenzial. Die warmen Bedingungen und die hochgradig raue Streckenoberfläche waren eindeutig ein Vorteil.

Isola: Guter Test, aber Bahrain "nicht repräsentativ"

Pirelli räumt jedoch ein, dass man nun einen noch härteren Kampf führen muss, um die richtige Lösung zu finden, wenn die neuesten Reifen in Bahrain nicht gut funktioniert hätten.

"Der Punkt ist, dass wenn wir in Bahrain herausgefunden haben, dass es unmöglich war, oder die Aufwärmphase zu lang war, oder wir ein großes Problem hatten, dann kann ich mir vorstellen, dass die Herausforderung viel größer sein würde als erwartet", sagt Pirelli-Sportchef Mario Isola, als er nach dem Test gefragt wurde.

"Es ist ermutigend. Bahrain ist nicht die repräsentativste Strecke für das Warm-up, denn wir wissen, dass das Warm-up kein Problem mit den Heizdecken ist." Die Fahrer, die die neuen Reifen in Sachir ausprobierten, waren unterschiedlicher Meinung. Ferrari-Pilot Charles Leclerc zeigt sich zuversichtlich, räumt aber auch ein, dass die Strecke für die neuen Reifen günstig war.

Leclerc und Bottas einig: Gibt noch viel zu tun

"Ich werde damit ein bisschen vorsichtig sein", sagt er. "Ich denke, es lief gut, es war ehrlich gesagt ein positiver Test. Aber Bahrain ist eine sehr spezielle Strecke mit sehr hohen Temperaturen. Es ist also nicht so, dass das Aufwärmen ein großes Problem darstellt. Alles lief wirklich gut. Aber wir sollten vorsichtig sein, denn es sind Bedingungen, die diesem Test helfen sollten."

Alfa-Romeo-Pilot Valtteri Bottas stimmt zu, dass die Reifen in Bahrain zufriedenstellend funktionierten, stellt aber die Sinnhaftigkeit eines Wechsels weg von den Heizdecken in Frage. "Es gibt noch viel zu tun", sagt der Finne. "Ich denke, Pirelli weiß das, und die Formel 1 weiß es auch."

"Es ist ein ziemlich neues Konzept für Formel-1-Autos, mit der Menge an Belastung, die wir in den Autos haben, und einen Reifen zu haben, der von niedrigen bis zu hohen Temperaturen funktioniert, ist nicht einfach zu machen."

"Meiner persönlichen Meinung nach ist das nicht der richtige Weg, aber ich denke, dass sie wirklich hart arbeiten und es liegt natürlich nicht an uns, was in Zukunft passieren wird."

Isola: Noch zu früh für Entscheidung

Trotz des ermutigenden Tests räumt auch Isola ein, dass es noch ein langer Weg ist, bis die FIA, die Formel 1 und die Teams im Juli eine Entscheidung über 2024 treffen. "Es ist ein bisschen früh, um eine Vorhersage zu treffen", sagt er.

"In Bahrain haben wir verschiedene Lösungen getestet. Das erste Ziel für uns ist es, die Konstruktion zu definieren, denn wir wollen die Konstruktion fixieren. Und dann wollen wir uns mehr auf die Mischungen konzentrieren."

"Im Allgemeinen waren wir mit den Fortschritten zufrieden. Um jetzt zu sagen, ob wir in einer guten Position sind oder nicht, ist es noch ein bisschen zu früh. Wir müssen also abwarten. Wir haben uns entschieden, eine Entscheidung nach Silverstone zu treffen, denn von jetzt bis Silverstone können wir ein bisschen mehr verstehen, was vor sich geht", so Isola.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.