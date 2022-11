Pirelli: Komplettverbot der Heizdecken kommt 2024

Audio-Player laden

Der Plan, die Temperatur der Reifendecken in der Formel 1 für 2023 von 70 Grad Celsius auf 50 Grad Celsius zu senken, wird neu bewertet und wahrscheinlich fallen gelassen. Der Schritt ist seit langem als Teil einer zusätzlichen Änderung für 2024 geplant, wo die Verwendung von Reifenheizdecken im Rahmen der Nachhaltigkeitsbestrebungen der Meisterschaft vollständig abgeschafft werden soll.

Die Senkung der Temperatur der Reifendecken allein hat sich jedoch bei den Fahrern als unpopulär erwiesen und ist insbesondere seit dem Großen Preis der USA in die Schlagzeilen geraten, wo der erste von zwei Reifentests im Jahr 2023 stattfand, bevor der zweite am vergangenen Wochenende in Mexiko durchgeführt wurde.

Red Bulls Weltmeister Max Verstappen sagt, dass die Temperaturänderung zu "vielen Unfällen" führen würde, während McLaren-Fahrer Lando Norris meint, dass "jeder irgendwann sein Auto zerlegen wird".

Pirellis Mexiko-Experimente besser und nachhaltiger

Als Reaktion auf die Kommentare der Fahrer nach dem Austin-Test führte Pirelli für den Mexiko-Test ein Experiment durch, bei dem die Reifen in den Heizdecken auf 70 Grad erhitzt wurden, allerdings nur für zwei Stunden und nicht wie üblich für drei, wie es bei der Einführung der 50-Grad-Grenze der Fall gewesen wäre.

Pirelli fand offenbar heraus, dass diese Änderung insgesamt weniger Energie verbraucht und gleichzeitig die Bedenken der Fahrer minimiert. Pirelli-Motorsportchef Mario Isola erklärt daraufhin, dass für 2024 "der Plan zwar immer noch ist, keine Heizdecken zu haben", jedoch Anpassungen für das kommende Jahr gemacht werden.

"Für das nächste Jahr sagt die Untersuchung, dass man mehr Energie spart, wenn man die Reifen zwei Stunden lang bei 70 Grad aufwärmt und nicht drei Stunden lang, als die Heizdecken bei 50 Grad für drei Stunden", so Isola.

"Das ist die Zeit, in der die Heizdecke viel mehr Energie verbraucht - wie der Ofen zu Hause", fügt er hinzu. "Wenn man es einschaltet, gibt es eine erste Phase, in der die Temperatur auf die gewünschte Temperatur steigt, und dann stabilisiert es sich. Aber um die Temperatur auf dem gewünschten Niveau zu halten, muss man Energie verbrauchen. Das ist also der Punkt."

Welche Schritte Pirelli jetzt vor hat

Isola präsentierte den Fahrern die Ergebnisse von Pirelli bei der regulären Besprechung nach dem Grand Prix von Mexiko. Er meint, dass die Fahrer darin übereinstimmten, dass sie es vorziehen würden, wenn die Formel 1 den Ansatz verfolgen würde, die Reifen für einen kürzeren Zeitraum heißer zu machen.

"Dann bringen wir die endgültige Version der Reifen für den Test nach der Saison nach Abu Dhabi, damit die Fahrer die endgültige Auswahl an Mischungen testen können. Und um eine vollständige Strategie für 2023 vorzuschlagen, bei der die Reifen zwei Stunden lang bei 70 Grad beheizt werden. Das ist der Plan für den Moment", so der Italiener.

Es wird davon ausgegangen, dass Pirelli seine Idee für die Reifenheizdecken 2023 auch der FIA und der Formel-1-Organisation vorgestellt hat und positives Feedback auf den neuen Ansatz erhielt, anstatt die Temperatur der Heizdecken auf 50 Grad zu senken.

Pirelli will auch nächstes Jahr bei Grands Prix testen

Isola schlägt auch vor, dass die Reifentests, die in Austin und Mexiko durchgeführt wurden, im nächsten Jahr bei bestimmten Veranstaltungen wieder aufgenommen werden könnten.

Sie dienen Pirelli lediglich dazu, Daten darüber zu erhalten, wie die von Pirelli hergestellten Reifenmischungen funktionieren, und nicht dazu, die spezifische Konstruktion der Reifen zu entwickeln - was längere private Testveranstaltungen erfordert, da die Autos angepasst werden müssen, um die richtigen Daten zu erhalten.

"Wenn wir also diese Möglichkeit haben, zwingen wir die Teams nicht, für unsere Reifentests weitere zwei bis drei Tage unterwegs zu sein. Und wir können dies in einem zweiten Teil der Saison nutzen."

Haben sich die Teams gegen Temperatursenkungen gewehrt?

Da der Plan für das Verbot der Heizdecken für 2024 in diesem Stadium noch aussteht, wäre es logisch zu erwarten, dass entweder Pirelli für dieses Jahr komplett neue Reifenkonstruktionen herstellen muss oder die Teams erhebliche Änderungen an ihren Konstruktionen vornehmen müssen, um das Aufwärmen der Reifen in den ersten Stints zu verbessern.

Einige Ingenieure gaben zu bedenken, dass die Auswirkungen der vorgeschlagenen Reduzierung der Reifendeckenheizung auf 50 Grad erst sehr spät im Konstruktionsprozess der Autos für 2023 erkannt wurden, was ebenfalls zu den Widerständen gegen die Umsetzung dieses Plans beitrug.

