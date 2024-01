Pirelli-Reifentest: Ferrari mit zwei Automodellen und vier Fahrern

Formel-1-Team Ferrari nimmt mit einem Großaufgebot an Pirelli-Reifentests in Barcelona teil. Denn vom 29. bis zum 31. Januar 2024 ist das italienische Traditionsteam mit zwei unterschiedlichen Automodellen und insgesamt vier Fahrern am Circuit de Barcelona-Catalunya vertreten.

Ferrari teilt die dreitägigen Testfahrten sowohl unter seinen Stammfahrern als auch unter seinen Testfahrern auf: Charles Leclerc und Carlos Sainz sind am ersten Tag im Ferrari SF-23 aus der Saison 2023 unterwegs, am zweiten Tag erneut mit dem SF-23, aber teilweise auch mit dem F1-75 aus der Saison 2022.

Am ersten Tag ist außerdem der jüngere Bruder von Charles Leclerc, Arthur Leclerc, erstmals in einem Formel-1-Auto aktiv. Ferrari hat ihn gerade als neuen Entwicklungsfahrer vorgestellt. In dieser Funktion steuert Arthur Leclerc den F1-75 und ist womöglich zeitweise gleichzeitig mit seinem Bruder Charles auf der Rennstrecke.

Ebenfalls den F1-75 fährt am dritten Tag der neue Ferrari-Ersatzfahrer Oliver Bearman. Er hat dann die Strecke bei Barcelona exklusiv für sich und beschließt den Pirelli-Reifentest.

Das Wetter für die drei Testtage in Spanien ist gut. Bei Temperaturen bis 15 Grad Celsius lässt sich aber vermutlich nur am Mittwoch die Sonne ganztags blicken, am Montag und am Dienstag nur punktuell. Mit Regen ist nicht zu rechnen, dafür mit wechselhaften Winden mit durchschnittlich acht bis zehn km/h und bis zu 20 km/h in der Spitze.

Regeländerungen ermöglichen mehr Testfahrten

Dass Pirelli schon vor Saisonbeginn Testfahrten unternehmen kann, ist einer Regeländerung für 2024 zu verdanken: Bisher war es dem Formel-1-Reifenlieferanten nur gestattet, "zwischen dem Ende der ersten Rennveranstaltung und dem 15. Dezember" zu Probefahrten einzuladen. Außerdem hat Pirelli zur Saison 2024 fünf zusätzliche Testtage erhalten und kann bis zu 40 Tage für Tests ansetzen.

Per Reglement sind ab der Saison 2024 zudem erstmals auch Formel-1-Fahrzeuge der Generation 2022 für Testfahrten zugelassen. Davon machen Pirelli und Ferrari gleich beim ersten Test in diesem Jahr Gebrauch.

Auf die Pirelli-Probefahrten folgt am 13. Februar 2024 die Präsentation des neuen Formel-1-Ferrari, der bei den Wintertests vom 21. bis zum 23. Februar in Bahrain ausführlich erprobt wird.

