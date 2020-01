Pirelli sieht 2020 erhöhtes Risiko, dass die Formel-1-Reifen überhitzen

Im Dezember gab Reifenhersteller Pirelli bekannt, dass die Formel 1 2020 die gleichen Reifen verwenden wird wie im Vorjahr, nachdem die Teams die von Pirelli neu entwickelte Konstruktion einstimmt abgelehnt hatten. Pirelli-Motorsportchef Mario Isola befürchtet nun, dass die Überhitzungsprobleme sich noch verschärfen.

Obwohl das technische Reglement für die 2020er-Saison stabil bleibt, ist davon auszugehen, dass die Autos bedingt durch die Entwicklung und Verbesserung des Designs der Teams schneller werden. "Wenn sich das Reglement nicht ändert, beträgt die Entwicklung der Geschwindigkeit meist eine Sekunde bis 1,5 Sekunden pro Runde", sagt Isola.

"Ich kann also davon ausgehen, dass wir im Jahr 2020 einen weiteren Schritt sehen werden. Das bedeutet etwas mehr Abtrieb, das bedeutet mehr Energie", erklärt er im Gespräch mit 'Motorsport.com' und mutmaßt: "Deshalb könnte es vielleicht mehr Überhitzung geben - wegen der zusätzlichen Energie, die durch die Reifen fließt."

Pirelli wird die Anforderungen an den Reifendruck entsprechend anpassen, um das auszugleichen. Dies ist laut Isola "das einzige Werkzeug", das dem Reifenhersteller in diesem Zusammenhang zur Verfügung steht. Umgekehrt erwartet der Experte, dass die Teams in der nächsten Saison weniger Probleme mit dem Aufwärmen haben werden.

"Zu Beginn der Saison (2019) haben sich einige Teams darüber beschwert, dass es zum Teil etwas schwierig war, die Reifen aufzuwärmen. Das wird kein Thema für dieses Jahr sein", hält Isola fest. "Sie kennen die Reifen, also ist der Vorteil gegenüber dem letzten Jahr, dass die Lernkurve, wie man ein neues Produkt benutzt, bereits vorhanden ist."

