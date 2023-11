Pirelli: Strecken und nicht Reifen sind der Schlüssel zu spannenderen Sprints

Der Formel-1-Reifenlieferant Pirelli ist der Meinung, dass die Wahl der richtigen Strecken der Schlüssel zu spannenderen Sprintrennen ist und nicht das Herumbasteln am Format. Die Teams und die Formel-1-Bosse haben Diskussionen über mögliche Änderungen an den Sprints für 2024 begonnen, da sie befürchten, dass das aktuelle System den Fans nicht genug bietet.

Auf dem Tisch liegen eine Reihe von Optionen, darunter die Möglichkeit einer umgekehrten Startaufstellung, eine komplett eigenständige Sprintmeisterschaft, Geldpreise und eine Überarbeitung des Wochenendzeitplans, um die Sitzungen zu verschieben.

Es gibt sogar Vorschläge, dass die Formel 1 mehr tun sollte, um sicherzustellen, dass es eine größere strategische Varianz bei der Reifenwahl gibt - dies war ein Schlüsselfaktor, der das diesjährige Samstagsrennen in Katar so spannend machte.

Pirelli: Distanz sollte nicht geändert werden

Pirelli ist jedoch der Meinung, dass es nicht notwendig ist, mit dem Sprintrennen selbst herumzuspielen - denn es wird immer schwierig sein, Umstände zu schaffen, die die Tür für unterschiedliche Reifenwahlen öffnen.

Stattdessen glaubt Pirelli-Chefingenieur Simone Berra, dass der beste Weg, um gute Sprintunterhaltung zu gewährleisten, darin besteht, sicherzustellen, dass die Veranstaltungen auf Strecken stattfinden, die Überholmöglichkeiten bieten.

"Ich denke nicht, dass wir etwas an der Distanz für den Sprint ändern sollten", erklärt er. "Ich denke, dass es besser ist, richtig zu entscheiden, wo das Layout der Strecke viel helfen kann, weil wir Entscheidungen treffen können, die den Sprint noch spektakulärer machen."

Warum war der Sprint in Katar so spannend?

Berra glaubt, dass der Grund dafür, dass sich Katar als so gut erwies, da die Fahrer mit den weichen Reifen zu Beginn an die Spitze stürmten, bevor sie später im Rennen zurückfielen, darin lag, dass sich keiner der beiden Reifen als perfekt für die Bedingungen erwies.

Spagat bei den Reifen: Hoher Verschleiß oder voll pushen?

Berra ist zudem der Meinung, dass es zu schwierig wäre, Bedingungen zu schaffen, unter denen die Reifenwahl immer grenzwertig ist, denn es ist immer ein schmaler Grat zwischen der Bereitstellung von Reifen, die es den Fahrern ermöglichen, zu pushen, und der Ermöglichung guter Rennen.

"Es ist keine einfache Balance, denn wenn man einen hohen Abbau hat, müssen sie [die Fahrer] damit zurechtkommen, aber wenn man einen geringen Abbau hat, können sie pushen, aber man hat keinen Unterschied in der Pace, weil der Abbau für alle gering ist. Es ist also immer eine Kombination, bei der man die Strecke und die Reifenmischungen auswählt, und einige Teams sind in der Lage, eine bessere Leistung zu erzielen als andere."

"Zum Beispiel [beim Sprint in Brasilien] hat Mercedes in den letzten Runden, vor allem [Lewis] Hamilton, viel verloren. Sogar [Oscar] Piastri am Ende des Rennens, das war also wirklich wichtig. Das bedeutete, dass man mit den Reifen haushalten musste und dass es einige Kämpfe gab und einige Leute von hinten Positionen gewinnen konnten."

