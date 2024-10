Pirelli testet neue Reifen: Training in Mexiko wird verlängert

Die Formel-1-Piloten werden beim Großen Preis von Mexiko einen Vorgeschmack auf die neuen Pirelli-Reifen 2025 bekommen und dabei auch eine brandneue Mischung testen dürfen. Denn der italienische Hersteller wird im kommenden Jahr eine noch weichere Mischung namens C6 einführen, um eine breitere Auswahl zu haben.

Diese soll unter anderem auf Stadtkursen zum Einsatz kommen, auf der ein weicherer Reifen sportlich Sinn ergeben würde. Bislang wurden Testfahrten für 2025 an speziellen Testtagen mit einzelnen Teams abgehalten, doch in Mexiko sollen nun alle 20 Fahrer und zehn Teams gemeinsam Reifen testen.

Dazu wird das zweite Freie Training am Freitag um 30 Minuten verlängert werden und dann 90 statt 60 Minuten andauern. Gerne hätte Pirelli die neuen Pneus schon beim nächsten Rennen in Austin ausprobiert, doch weil es sich dabei um ein Sprintevent handelt, gibt es dort ohnehin nur ein Freies Training.

In Mexiko sollen dann vor allem die Prototypen der Mischungen C4 und C5 zum Einsatz kommen, die aktuell die weichsten Gummis von Pirelli sind. Allerdings wollen die Italiener auch ein paar Sätze der neuen C6-Reifen mit auf den Autodromo Hermanos Rodriguez nehmen.

Pirelli hatte die Konstruktion schon Anfang September homologieren müssen, an den Mischungen kann man jedoch bis zum Saisonende noch arbeiten. Dabei sollen nun die Fahrer helfen - ähnlich wie im Vorjahr. Auch damals hatte der Hersteller in Mexiko Prototypen testen lassen - damals einen C4-Reifen. Zuvor waren in Japan neue C2-Reifen im Einsatz.

Am Ende hatte man aber entschieden, dass beide Mischungen keine Verbesserung darstellten, sodass sie für 2024 nicht eingeführt wurden.

Sollte der Test in Mexiko etwa durch Regen beeinträchtigt werden, hätte Pirelli aber wenig Ausweichmöglichkeiten: Austin, Brasilien und Katar sind Sprintevents, und Las Vegas dürfte als eigenwilliger Kurs wenig Erkenntnisse bieten. Bliebe nur Abu Dhabi, wo nach dem Saisonfinale ohnehin schon ein Reifentest angesetzt ist.