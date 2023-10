Pirelli verzichtet nach Test in Japan auf neue C2-Mischung für 2024

Pirelli wird in der Formel 1 voraussichtlich auf eine Änderung der C2-Reifenmischung im nächsten Jahr verzichten, nachdem der Test eines Prototyps beim Großen Preis von Japan keine Verbesserung gebracht hat. Der offizielle Reifenlieferant der Formel 1 hatte für das kommende Jahr einige Änderungen an den Reifenmischung in Betracht gezogen, um einige kleinere Probleme zu lösen.

Unter anderem wurde erwogen, die C2-Mischung - die dritthärteste Mischung in der Palette von C0 bis C5 - etwas weicher zu machen. Der Grund dafür war, dass sie sich in Bezug auf die Leistung als recht nahe an C1 und etwas zu weit von C3 entfernt erwiesen hatte, sodass eine leichte Verschiebung dazu beigetragen hätte, die Unterschiede zwischen den Mischungen auszugleichen.

In Übereinstimmung mit dem Reglement der Formel 1 für Reifentests verteilte Pirelli für das Freitagstraining des Großen Preises von Japan an jeden Fahrer zwei Sätze der weicheren C2-Mischung des Prototyps.

Prototyp brachte nicht den gewünschten Grip

Erste Rückmeldungen aus dem Rennen mit der modifizierten C2-Mischung zeigten jedoch, dass sie nicht den erhofften Leistungssprung brachte, sodass Pirelli nun mit ziemlicher Sicherheit bis 2024 bei den aktuellen Mischungen bleiben wird.

Auf die Frage von Motorsport.com, einem Schwesterportal von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, nach den Ergebnissen des Freitagstrainings in Japan sagte Pirelli-Rennleiter Mario Isola: "Wenn ich mir die Daten anschaue und auch die Entwicklung der Strecke berücksichtige, glaube ich, dass der Prototyp nicht den Grip hat, den wir uns erhofft hatten."

Ein Mexiko wird ein neuer C4-Reifen getestet

Pirelli erklärte, dass der Test des überarbeiteten C2 eine einmalige Sache war und dass keine weiteren Tests geplant sind. Beim Großen Preis von Mexiko in diesem Monat wird Pirelli jedoch einen überarbeiteten C4-Prototypen testen, von dem man sich bessere Eigenschaften erhofft.

Dabei gehe es aber im Gegensatz zum C2-Reifen nicht darum, den Grip des Reifens und damit seine Position innerhalb der verschiedenen Mischungen zu verändern. "Der C4 hat im Laufe der Saison viel Graining gezeigt. Wir wollen also die mechanische Haltbarkeit verbessern und einen breiteren Arbeitsbereich haben, denn das Feedback der Teams ist, dass der C4 etwas spitz ist", erklärt Isola.

Neben dem für Mexiko geplanten Test des C4-Prototypen hat Pirelli auch angekündigt, beim Grand Prix weichere Reifenmischungen als im Vorjahr einzusetzen. Die harten, mittleren und weichen Reifen werden C3, C4 und C5 sein.

