Pirelli: Welchen Einfluss die offene Felgenentwicklung in der F1 hat

Die Formel 1 ist ein Sport der Tausendstelsekunden, in dem oft die Details entscheidend sind, die für den Zuschauer am Fernseher unsichtbar bleiben. Ein zentrales Schlachtfeld der Ingenieure ist in der Saison 2026 die aerodynamische und thermische Nutzung der Radfelgen.

Seit das Reglement in diesem Bereich wieder spürbare Freiräume zulässt, arbeiten die Teams mit Hochdruck daran, den Betriebsdruck der Reifen über innovative Felgendesigns zu manipulieren. Da die FIA die Heißluftabfuhr über die Bremsbelüftungen streng limitiert, ist die Felge selbst zum entscheidenden Werkzeug für den Wärmeaustausch geworden.

Pirelli-Motorsportchef Dario Marrafuschi betont die immense Bedeutung dieser Entwicklung, die im Verborgenen stattfindet: "Das offene Reglement bei den Radfelgen ist in der Tat eine Chance für die Teams - für die breite Öffentlichkeit im Fernsehen vielleicht nicht besonders sichtbar, aber hochgradig unübersehbar", sagt er im Interview mit Motorsport.com Italien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Das Design der Felge hat sich im Vergleich zum letzten Jahr stark verändert; wir haben Felgen mit hohlen Speichen gesehen, die manche Teams als 'Taschen' bezeichnen. Das dient genau dazu, sozusagen den Wärmeaustausch mit der Kühlung der Bremsbelüftungen zu erleichtern", erklärt der Italiener.

Bei der Nutzung dieser thermischen Schnittstelle zeigt sich das Feld gespalten. Es gibt keine einheitliche Lösung, sondern vielmehr zwei grundverschiedene Herangehensweisen, die eng mit der aerodynamischen Philosophie und der Gewichtsverteilung des jeweiligen Boliden verknüpft sind.

Während einige Teams versuchen, die Felge als zusätzliche Heizquelle zu nutzen, um die Reifen schneller in das optimale Temperaturfenster zu bringen, versuchen andere das exakte Gegenteil.

Laut Marrafuschi ist dieser Kontrast ein bewusster strategischer Hebel: "Wir sehen tatsächlich Unterschiede zwischen den einzelnen Teams darin, wer es schafft, das - ich würde nicht sagen besser, aber anders - zu steuern. Für ein Team kann das Ziel sein, den Reifen aufzuwärmen, während es für ein anderes Team darum geht, ihn abzukühlen, je nach der Balance des Autos. Wir sehen hier also Unterschiede, und es ist ein bedeutender Performance-Hebel."

Die Physik des Reifendrucks: Der Schlüssel zur Longrun-Konstanz

Das ultimative Ziel dieser geometrischen Spielereien an den Felgen ist die präzise Kontrolle des Reifendrucks. Ein Formel-1-Reifen startet mit einem von Pirelli vorgeschriebenen Mindest-Startdruck im kalten Zustand.

Sobald das Auto jedoch auf der Strecke ist und die Reifen arbeiten, steigt die Lufttemperatur im Inneren des Reifens drastisch an, was wiederum den Druck erhöht. Steigt dieser Druck zu stark oder unkontrolliert an, schrumpft die Aufstandsfläche des Reifens, der Grip reißt ab und der Reifen überhitzt.

Wer hier die Nase vorn hat, kontrolliert das Rennen über die Distanz. Marrafuschi erklärt den direkten Zusammenhang zwischen Felgen-Geometrie und der Konstanz im Rennen: "Sie können den Druckaufbau vom Startdruck bis zum stabilisierten Betriebsdruck effektiv und effizient steuern."

"Wenn wir uns die Performance ansehen und eine gemeinsam festgestellte Konstanz bei den Rundenzeiten - insbesondere bei einem Longrun - ansehen, hängt das manchmal auch davon ab, wie gut es dem Team gelingt, den Druck zu kontrollieren und ihn dank dieser Vorrichtungen während des gesamten Stints im optimalen Fenster zu halten."

Das Grip-Dilemma: Performance gegen physikalische Grenzen

Aus physikalischer Sicht ist ein niedrigerer Betriebsdruck fast immer erstrebenswert, da er dem Reifen erlaubt, sich besser mit dem Asphalt zu verzahnen und mehr Grip zu generieren. Doch die thermische Belastung, die die Autos durch ihre enorme Downforce erzeugen, macht dies zu einem extremen Drahtseilakt.

"Allgemein gesprochen ist ein niedrigerer Betriebsdruck ein Vorteil für den Grip", so Marrafuschi weiter. "Je nach Renntempo oder Fahrzeug-Performance fällt es manchen Teams jedoch schwer, den Druck niedrig zu halten, weil sie durch die hohe Geschwindigkeit sehr viel Hitze in die Reifen bringen, während andere Teams genau vor dem gegenteiligen Problem stehen. Es machen also nicht alle das Gleiche."

"Abgesehen davon bieten das Design der Bremsbelüftungen, der Bremstrommeln und der Felgen einen technischen Hebel, um das Auto so abzustimmen, dass die Reifen in ihrem optimalen Fenster arbeiten", meint er.

Logistischer Kraftakt hinter den Kulissen

Für Reifenhersteller Pirelli bedeutet die zunehmende Varianz bei den Felgendesigns jedoch auch im Hintergrund einen erheblichen logistischen Mehraufwand. Jede Felge muss exakt auf die Reifen angepasst werden, und das Prozedere bei kurzfristigen Spezifikationsänderungen ist hochkomplex - insbesondere, da sich der Umgang mit Slicks grundlegend von dem mit Regenreifen unterscheidet.

Marrafuschi gibt einen Einblick in die internen Abläufe bei Pirelli: "Wir können mit den Felgenentwicklungen, die die Teams vorschlagen, umgehen; alles ist reglementiert. Wenn Felgen gewechselt werden, wird die FIA selbstverständlich informiert, und - um rein im Zuständigkeitsbereich von Pirelli zu sprechen - wir werden ebenfalls informiert, und zwar aus einem ganz einfachen Grund."

"Slick-Reifen werden an der Rennstrecke montiert, wobei bei jedem Rennen neue Sätze aufgezogen werden. Regenreifen hingegen werden, wenn sie nicht benutzt werden, insbesondere bei den europäischen Rennen, von Pirelli bereits auf der Felge montiert transportiert; sie werden nicht demontiert", erklärt er.

Das "Pairing"-Verfahren: Digitaler Daumenabdruck der FIA

Sollte ein Team entscheiden, ein neues Felgendesign einzuführen, setzt dies eine bürokratische und technische Kette in Gang. "Wenn ein Team seine Felgenspezifikation für Spa ändern möchte, wird dieser Vorgang von Pirelli vor Ort durchgeführt, indem der Reifen abgezogen, die Felge gewechselt und auch die FIA informiert wird", erklärt der Pirelli-Motorsportchef.

"Der Grund dafür ist - und das ist eine technische Hintergrundinformation -, dass die FIA über eine einzigartige Zuordnung zwischen dem Reifen, der Felge und dem auf der Felge montierten Drucksensor Bescheid weiß. Das ist eine Verbindung, die als 'Pairing' bezeichnet wird, genau wie wenn man Bluetooth-Kopfhörer mit einem Computer koppelt. Sobald eine Felge gewechselt wird, muss die FIA informiert werden."

Da die Optimierung der Felgen maßgeblichen Einfluss auf die Reifenperformance hat, befürchten Stimmen im Fahrerlager bereits einen kostspieligen Entwicklungskrieg, der ab 2027 durch ein erneutes Eingreifen der FIA reglementiert werden müsste.

Pirelli selbst sieht sich hierbei jedoch nur als Dienstleister und nicht als treibende Kraft hinter potenziellen Verboten. Marrafuschi: "Es ist ein geregelter Prozess, der für Pirelli im Rahmen der vom Verband vorgegebenen Regeln tragbar ist. Wenn also die Felgenentwicklung eingeschränkt werden sollte, würde das sicherlich nicht auf Wunsch von Pirelli geschehen, sondern aus anderen Gründen, die nicht in der Verantwortung von Pirelli liegen."