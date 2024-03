Pirelli zuversichtlich: Weniger Überhitzen bei neuen Reifen 2025?

Werden die Überhitzungsprobleme der aktuellen Formel-1-Reifen mit einer neuen Entwicklung im kommenden Jahr getilgt? Hersteller Pirelli ist zumindest zuversichtlich, dass man diese Thematik mit den neuen Reifen ein wenig eindämmen kann.

Da die Formel-1-Teams die neuen Ground-Effect-Regeln immer besser beherrschen, haben sie Wege gefunden, den Abtrieb zu erhöhen und den Outwash besser zu manipulieren, um ihre Leistung zu verbessern.

Eine Folge davon ist jedoch, dass es für die Fahrer immer schwieriger wird, einander zu folgen, und dass die Reifen schnell überhitzen können, wenn die Autos in der Dirty Air eines Rivalen ins Rutschen kommen.

Mutmaßlich ist dies einer der Gründe, warum das Überholen schwieriger geworden ist und sich das Feld während der Rennen so schnell auseinanderzieht, da die Fahrer den Turbulenzen des Vordermanns ausweichen müssen, um die Reifentemperatur besser kontrollieren zu können.

Pirelli ist sich dieses Problems seit geraumer Zeit bewusst und hat im vergangenen Winter umfangreiche Analysen durchgeführt, um die Ursache für die Überhitzung zu finden und das Problem zu lösen.

Neue Reifenkonstruktionen wurden in Barcelona und Jerez getestet, der nächste Test findet nach dem Grand Prix von Japan im kommenden Monat in Suzuka statt.

Isola: Fokus auf neuer Konstruktion

Im Gespräch mit Motorsport.com über die geplanten Verbesserungen sagt Pirellis Formel-1-Leiter Mario Isola, dass der Fokus derzeit auf einer neuen Konstruktion liege, um die Überhitzung zu bekämpfen.

Sobald dies abgeschlossen sei, werde sich Pirelli auf eine neue Reihe von Mischungen konzentrieren, um die Verbesserungen zu vervollständigen.

"Im Moment konzentrieren wir uns auf eine Konstruktion mit einem höheren Grad an Integrität", sagt er. "Sie wird robuster sein, mit neuen Materialien. Wir testen die neuen Materialien auch, um das Gewicht nicht zu erhöhen, denn das Ziel ist, dasselbe Gewicht zu haben."

"Der nächste Test findet in Suzuka statt, wo wir einige dieser neuen Mischungen verwenden werden. Wir hatten auch eine andere Idee, die wir in Barcelona und Jerez in Bezug auf die Lauffläche getestet haben, die uns ebenfalls gute Hinweise auf eine Reduzierung der Überhitzung gegeben hat, da sie konstanter war", so Isola.

"Das neue Design könnte dazu beitragen, die Überhitzung zu reduzieren, indem die Kontaktfläche besser funktioniert und der Druck und die Temperatur besser verteilt werden."

Erst kein Problem, dann aber schon

Während auf der Rennstrecke an der Entwicklung der neuen Reifen gearbeitet werde, so Isola, gehe die Analyse weiter, um herauszufinden, warum die Überhitzung der Reifen bei den aktuellen Ground-Effect-Autos wieder zu einem Problem geworden ist.

Er erklärt: "Wir haben 2022 mit den 18-Zoll-Reifen begonnen und der allgemeine Kommentar [der Fahrer] war: 'Wir können einander folgen, es gibt kein Problem, weil wir den Abtrieb beibehalten, und wir haben keine Überhitzung oder nur eine sehr geringe im Vergleich zu den 13-Zoll-Reifen."

"Aber dann, Schritt für Schritt, ohne die Konstruktion der Reifenmischungen komplett zu ändern, drehten sich die Kommentare mehr um die Überhitzung und wie diese zunahm."

"Ich habe den Teams gesagt: Helft uns, genau zu verstehen, was passiert, und dann ist es unsere Aufgabe, eine Mischung zu entwickeln, die weniger anfällig für Überhitzung ist", so Isola.

"Wir müssen verstehen, ob die Überhitzung von der zusätzlichen Performance kommt, weil man den Reifen mehr belastet, oder weil das neue Aero-Paket diesen Abtriebsverlust verursacht, wenn man im Windschatten ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.