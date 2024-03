Pläne unverändert: Adrian Newey in Japan zurück an der Strecke mit Red Bull

Adrian Neweys Beteiligung an Red Bulls Streben nach dem Formel-1-Titel bleibt unverändert, wie die englische Edition von Motorsport.com erfahren hat, obwohl in dieser Woche wilde Gerüchte über seine Zukunft aufkamen. Der legendäre Formel-1-Designer ist ein wesentlicher Bestandteil des jüngsten Erfolgs von Red Bull und arbeitet eng mit dem technischen Direktor Piere Wache und seinem Team an den Fortschritten des neuen RB20-Autos zusammen.

Und obwohl Newey nicht Vollzeit in der Formel 1 arbeitet, da seine Rolle als Chief Technical Officer auf andere Projekte ausgeweitet wurde, widmet er immer noch viel Zeit, um sicherzustellen, dass Red Bull sein volles Potenzial auf den Rennstrecken ausschöpft.

Newey war beim Saisonauftakt in Bahrain und beim Großen Preis von Saudi-Arabien anwesend, aber seine geplante Abwesenheit beim nächsten Rennen in Australien soll Gerüchte genährt haben, dass er sich von einigen seiner Aufgaben zurückziehen könnte. Es gab sogar Gerüchte, dass Red Bull ihn ausschließlich für sein RB17-Hypercar-Projekt einsetzen will.

Adrian Newey: Nur 2014 Gedanken an Rücktritt

Es wurde gemutmaßt, dass dies mit der Sorge um die Budgetobergrenze der Formel 1 und einer möglichen Unruhe über die politische Situation an der Spitze des Teams inmitten des Machtkampfs um die Kontrolle der Grand-Prix-Mannschaft zu tun haben könnte.

Quellen haben jedoch angedeutet, dass jeder Gedanke an einen Rollenwechsel von Newey weit hergeholt ist. Seine Rolle bleibt unverändert, und da die Arbeiten am RB20 weitergehen, wird er wie geplant beim Großen Preis von Japan im nächsten Monat an die Strecke zurückkehren.

Newey: "Warum sollte ich weggehen wollen?"

"Ich bin zu Red Bull gekommen [um ein technisches Team aufzubauen]", sagte er. "Es war ein kleines Karriererisiko, aber ich wollte wieder bei der Entwicklung des Teams von Anfang an dabei sein. Nachdem ich von Anfang an dabei war und mit Christian [Horner] und Helmut [Marko] an der Entwicklung des Teams mitgewirkt habe, warum sollte ich dann davon weggehen wollen?"

"Das einzige Mal, dass es knapp wurde, war 2014, und das war aus ganz anderen Gründen. Damals hatten wir ganz einfach eine Powerunit, die nicht funktionierte, was natürlich vorkommt. Und der Hersteller [Renault] schien auf höchster Ebene nicht sehr gewillt zu sein, die nötigen Investitionen zu tätigen, um das zu ändern."

"Man befindet sich also in einer etwas deprimierenden Lage, denn wie wir alle wissen, braucht man die drei Schlüsselfaktoren Fahrer, Chassis und Motor, um Meisterschaften zu gewinnen - und wenn einer davon schwach ist, kann man nicht gewinnen."

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.