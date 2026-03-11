"Plakette neben WM-Pokal": Mario Andretti gerührt vom Cadillac-Namen

Es ist eine Verneigung vor einer Legende, die weit über bloßes Marketing hinausgeht. Wenn Cadillac 2026 in die Startaufstellung der Formel 1 rollt, trägt das Herzstück des Boliden - das Chassis - einen Namen, der wie kein zweiter für den amerikanischen Rennsport-Geist steht: Mario Andretti.

Wie das Team offiziell bestätigt hat, wird das erste Chassis der US-Truppe auf die Bezeichnung "MAC-26" getauft - ein Akronym für "Mario Andretti Cadillac". Für den Weltmeister von 1978 ist dies eine Ehre, die ihn selbst im hohen Alter von 86 Jahren noch sichtlich rührt. "Ich habe die Plakette bereits direkt neben meinem WM-Pokal in der Vitrine stehen", verrät Andretti im Gespräch mit unserer Schwesterseite Autosport.

Mehr als nur ein Name: Der "Andretti-Spirit" als Recruiting-Tool

Doch wie kam es zu dieser Entscheidung? In einer Ausgabe des Podcasts Beyond the Grid gab das Team tiefere Einblicke in die Entstehungsgeschichte. Demnach war die Verbindung zur Familie Andretti von Tag eins an der emotionale Nordstern des Projekts - auch nachdem sich Michael Andretti operativ etwas zurückgezogen hatte, um Platz für die Cadillac-Struktur zu machen.

"Was gäbe es für einen besseren Weg für Amerikas neuestes Team, als mit dem Weltmeister von 1978 zu feiern?", sagt Cadillac-CEO bei Beyond the Grid. Mario Andretti war demnach weit mehr als nur ein Namensgeber; er war das wichtigste Argument bei der Talentsuche in Europa.

"Wenn man mit Leuten spricht wie Graeme Lowdon, die damals Personal mit Formel-1-Erfahrung rekrutiert haben, während wir noch gar keine Startzusage hatten, dann war da immer diese Aura um Mario. Es gab diese Attraktivität, ein Team von Grund auf neu zu bauen, das nicht 'Corporate' ist. Die Formel 1 ist ein Big-Business, kein Zweifel. Aber die Leute wollen Rennfahrer sein. Mario repräsentierte dieses Ethos."

"MAC-26" war von Anfang an gesetzt

Die Entscheidung für die Bezeichnung "MAC-26" fiel dabei keineswegs spontan nach dem Einstiegs-Go der FIA. "Es war immer die Absicht, das zu tun", so die Teamführung. "Schon in den ersten Unterlagen, die bei der FIA eingereicht wurden, hieß es 'MAC-26'. Sowohl GM-Präsident Mark Reuss als auch ich waren uns einig: Wir wollen, dass Mario für immer ein Teil dieses Teams ist."

Für Andretti selbst kam die Geste dennoch überraschend. "Ich hätte sicher nicht erwartet, dass sie so etwas für mich tun würden", zeigt sich die Ikone bescheiden. Beim Saisonauftakt in Melbourne, wo Cadillac zur Beobachtung vor Ort war, zeigte er sich begeistert vom ersten Look des Autos: "Der Wagen sieht sehr gut aus! Wenn sich alles etwas beruhigt hat, möchte ich heimlich mal eine Runde drehen", scherzt er.

Stolz auf die "Risiko-Nehmer" im Team

Besonders stolz ist Andretti auf die Mannschaft, die in den Fabriken in Fishers (Indiana) und Silverstone arbeitet. Viele Mitarbeiter verließen sichere Jobs bei etablierten Formel-1-Teams, um sich einem Projekt anzuschließen, dessen Zukunft lange Zeit am seidenen Faden hing.

"Es sind sehr erfahrene Leute, die das Risiko eingegangen sind, zu uns zu kommen, bevor überhaupt irgendetwas genehmigt war", betont Andretti. "Sie haben das Potenzial und das langfristige Commitment gesehen. Das Management von Cadillac ist mit vollem Stolz dabei. Dass sich der größte Autohersteller der USA erstmals in der Geschichte so zur Formel 1 bekennt, ist gut für den Sport."

Rivalität mit Ford und Fokus auf Colton Herta

Die Ankunft von Cadillac befeuert zudem eine historische US-Rivalität: Cadillac gegen Ford, die mit Red Bull kooperieren. Für Andretti, der einige seiner größten Siege (Daytona 500, 12h Sebring, Indy 500) mit Ford-Power feierte, ist das ein Segen: "Wettbewerb bringt das Beste in uns allen hervor. Das bringt noch mehr Augen auf unseren Sport."

Ein besonderes Augenmerk legte Andretti in Melbourne auch auf Colton Herta. Der Cadillac-Entwicklungsfahrer und IndyCar-Star versucht derzeit, sich über die Formel-2-Nachwuchsserie für ein Formel-1-Cockpit zu empfehlen. Mit einem kontrollierten siebten Platz im Hauptrennen betrieb er in Australien Schadensbegrenzung.

"Man merkt, dass er es wirklich, wirklich will", sagt Andretti leidenschaftlich. "Es muss mit dieser inneren Leidenschaft beginnen. Er hat heute seinen Kopf benutzt, wollte einfach ankommen und ein Gefühl für alles bekommen. Das respektiere ich sehr."

Mit dem Namen "Andretti" auf dem Chassis und der Power von General Motors im Rücken scheint das Projekt Cadillac F1 endgültig Fahrt aufzunehmen - und die Legende Andretti fährt 2026 symbolisch in jedem Kilometer mit.