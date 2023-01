Plant Andretti den Formel-1-Einstieg 2026 mit Honda-Motoren?

Audio-Player laden

Honda hat sich als die logischste Option für General Motors als Partner für seinen Formel-1-Motor herausgestellt, nachdem das Unternehmen seine Pläne zur Zusammenarbeit mit Andretti Global bekannt gegeben hat.

Andretti gab am Donnerstag bekannt, dass man eine Vereinbarung mit General Motors getroffen hat, um bei der FIA eine Interessenbekundung für einen baldigen Einstieg in die Formel 1 einzureichen. Im Erfolgsfall wird das Team unter dem Banner von General-Motors-Tochter Cadillac antreten.

Die Beteiligung von General Motors an dem Projekt hat für Verwunderung gesorgt, da man davon ausging, dass der amerikanische Hersteller nicht die Absicht hatte, ab 2026 ein eigenes Formel-1-Aggregat zu bauen, da die Anmeldefrist dafür bereits abgelaufen ist.

Andretti und General Motors halten sich bedeckt

General-Motors-Präsident Mark Reuss hat jedoch klargestellt, dass bereits eine Vereinbarung mit einem aktuellen Formel-1-Motorenhersteller getroffen wurde, dessen Triebwerk zunächst zu verwenden.

"Wir haben eine unterzeichnete Vereinbarung mit einem Motorlieferanten für den Anfang", sagt er. "Und dann, wenn wir vorankommen, bringen wir viel von unserem Know-how ein, um auch Dinge für die Zukunft zu entwickeln."

Michael Andretti selbst fügt hinzu: "Ich denke, es wird eher eine Zusammenarbeit mit einem anderen Hersteller sein." Obwohl weder Reuss noch Andretti Einzelheiten darüber verrieten, mit welchem Hersteller die Zusammenarbeit geplant ist, wäre es am logischsten, wenn es Honda wäre.

Warum Honda die offensichtlichste Option wäre

Der japanische Hersteller zog sich Ende 2021 offiziell aus der Formel 1 zurück, gab aber kürzlich bekannt, dass man sich bei der FIA registriert hat, um ein Triebwerk für das Reglement 2026 produzieren zu können.

Honda hat sich in der Vergangenheit auch bereit gezeigt, anderen Unternehmen die Umbenennung der eigenen Produkte zu gestatten, indem man geistiges Eigentum für die nächsten Jahre an Red Bull verleast hat.

Honda-Hybrid-Logo auf dem Red Bull von 2021 Foto: LAT

Neben Honda auch Ford oder Renault möglich?

Auf die Frage, ob Honda sein geplanter Partner sei, sagt Reuss: "Was den EV-Teil betrifft, haben wir natürlich eine große Partnerschaft mit Honda. Wir konkurrieren auch mit Honda in Serien wie der IndyCar."

"Wir haben also diesen natürlichen Respekt und diese Beziehung, die überhaupt nicht problematisch ist. Über den Motorenteil werden wir zu einem späteren Zeitpunkt sprechen."

Die andere Option, die Andretti ins Auge gefasst hatte, war Renault, denn der französische Autohersteller ist bestrebt, seinen Kundenstamm in Zukunft zu erweitern, denn dieser steht aktuell mit dem hauseigenen Werksteam Alpine nur bei eins.

Red Bull hat sich ebenfalls nach einem Herstellerpartner umgesehen, der ab 2026 seine eigenen Aggregate herstellen soll, und wurde zuletzt mit Ford in Verbindung gebracht.

Reuss: General Motors wäre gerne früher eingestiegen, aber ...

Für General Motors bedeutet die Chance auf eine Partnerschaft mit einem Rennstall vom Kaliber Andretti in Verbindung mit der Möglichkeit, von Anfang an auf die Motorentechnologie der Formel 1 zurückgreifen zu können, dass ein Einstieg in den Grand-Prix-Sport sinnvoll wäre.

¿pbsky|498|pb¿Auf die Frage, warum General Motors jetzt in die Formel 1 einsteigt, sagt Reuss: "Zumindest in meiner Laufbahn wären wir gerne in die Formel 1 eingestiegen, aber aus verschiedenen Gründen war es ziemlich schwierig, dies zu tun."

"Ob es nun die Führung war oder die Höhe des Geldes zu dieser Zeit oder wo das Unternehmen stand, wo die Wirtschaft stand, was auch immer die Gründe waren, über einen langen Zeitraum hinweg waren sie unterschiedlich."

Andretti beginnt Rekrutierung: Technikchef bald offiziell

Andretti sagt, dass man selbst bereits damit begonnen hat, Ingenieure für sein Formel-1-Projekt zu rekrutieren, und dass man einen technischen Direktor eingestellt hat, der in nächster Zeit auch öffentlich verkündet werden soll.

"Wir haben eine Menge Leute eingestellt", sagt Andretti. "Wir haben bereits eine ganze Reihe von Leuten, die für uns arbeiten. Wir haben die wichtigsten Ingenieure angeheuert. Also ja, wir sind sehr weit in der Entwicklung und all das. Wir haben unseren technischen Direktor bereits eingestellt, und das werden wir auch noch bekannt geben."

Mit Bildmaterial von LAT.