Plötzlicher McLaren-Erfolg: Stella will Lorbeeren nicht für sich ernten

McLaren-Teamchef Andrea Stella besteht darauf, dass er nicht den ganzen Ruhm für die Wende in der Leistung seines Teams in der Formel 1 in diesem Jahr einheimsen sollte. Das Team aus Woking sorgte beim Großen Preis von Großbritannien für Aufsehen, als ein umfangreiches Upgrade-Paket dazu beitrug, dass sich Lando Norris als Max Verstappens größte Gefahr für den Rennsieg entpuppte.

Dieser Starauftritt kam nach einem enttäuschenden Start in die Saison 2023 für McLaren, als das Team am Vorabend der Saison zugab, dass sein Launch-Auto nicht so schnell war, wie man es sich gewünscht hätte. Doch eine technische Umstrukturierung des Teams und ein solider Entwicklungsplan zur Überarbeitung des MCL60 haben dazu beigetragen, dass Norris und sein Teamkollege Oscar Piastri nicht mehr zu den Schlusslichtern gehören, sondern ganz vorne mitfahren können.

Obwohl Stella, der im Winter nach dem Weggang von Andreas Seidl die Rolle des Teamchefs übernommen hat, maßgeblich an der Erholung von McLaren beteiligt war, bleibt er bescheiden, was seinen eigenen Beitrag angeht. Er möchte nicht zu viel Lob für seine Arbeit einheimsen, sondern hält es für wichtig, dass auch andere, die an der Trendwende beteiligt waren, gelobt werden.

Stella: Unterstützung bei McLaren ist großartig

"Ich konzentriere mich einfach darauf, die richtigen Dinge zu tun", sagt er. "Ich konzentriere mich auf die Leistung und darauf, eine Vision für das Team zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass jeder versteht, was die Vision ist und in welche Richtung es geht."

"Das Wichtigste ist, dass man diese Dinge nicht alleine macht. Ich bin sehr, sehr gut unterstützt worden. Und auch die Zusammenarbeit mit Zak [Brown, CEO] war unglaublich eng und strategisch."

"Es wäre ein Fehler zu sagen, 'ich' oder 'du'. Es ist eine Gruppenarbeit, auch wenn es um die Führung geht. Ein Formel-1-Team ist zu komplex, um zu glauben, dass jemand allein eine Situation umdrehen kann, und um die Menschen zu erkennen, die an dieser Reise beteiligt sein sollten."

Neue Technikstruktur scheint zu funktionieren

Stella sagt, dass es bei den von ihm getroffenen Entscheidungen, zu denen auch eine neue technische Struktur gehört, die bedeutete, dass es keinen Platz mehr für den früheren technischen Direktor James Key gab, einfach darum ging, Systeme einzuführen, die besser zu den Bedürfnissen von McLaren passten.

"Das hat nichts mit einer bestimmten Person zu tun, sondern erfordert einfach ein dezentraleres Modell, wenn es um die technische Organisation geht. Das war also der Grundgedanke."

Brown über Stella: "Dieser Typ ist großartig"

"Und wenn wir über die Führung sprechen, die zu dieser Veränderung beigetragen hat, möchte ich alle Mitarbeiter loben, die mit mir zusammenarbeiten - Piers Thynne, den Chief Operating Officer, und Daniel Gallo, den Chief People Officer - und dann natürlich all das unter der Koordination und dem strategischen Input von Zak. Es ist also Teamarbeit."

"Die Art und Weise, wie er das übernommen hat, was wir zu Beginn des Jahres hatten, wie er die Herausforderungen erkannt hat, die wir hatten, wie er eine technische Umstrukturierung vorgenommen und Leute aus den eigenen Reihen befördert hat. Wir haben zwar einige wichtige Leute eingestellt, aber sie sind noch nicht dabei, also ist das immer noch die Arbeit aller Männer und Frauen unter Andrea's Führung."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.