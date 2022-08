Podcast: Audi als letzte Rettung für Mick Schumachers F1-Karriere?

Audio-Player laden

Der Große Preis von Belgien war aus deutscher Sicht nur für Sebastian Vettel wirklich erfolgreich. Der viermalige Weltmeister konnte mit seinem Aston Martin immerhin in die Punkte fahren. Für Mick Schumacher war es eher ein rabenschwarzes Wochenende im Wohnzimmer seines Vaters Michael.

In der Qualifikation fehlte Schumacher die Pace in Q2, das Rennen musste er von hinten starten und am Ende reichte es nur für den vorletzten Platz vor Nicholas Latifi im Williams.

Allerdings war das Wochenende in Spa-Franchorchamps auch ein gutes für die deutsche Motorsport-Gemeinde. Audi gab seinen Einstieg als Motorenhersteller ab der Saison 2026 bekannt. Zwar haben sie noch keine Partnerschaft mit einem Team offiziell verkündet, die Zeichen für eine Hochzeit mit Sauber stehen aber gut.

Quo vadis, Mick?

Aktuell scheint es sogar so zu sein, dass Audi bereits ab 2024 mit einer 25-prozentigen Sperrminorität bei Sauber einsteigen und damit ein signifikantes Entscheidungsrecht erwerben wird. Eine echte Chance für Mick Schumacher?

In der neuen Ausgabe des Podcasts "Starting Grid" spricht Chefredakteur Christian Nimmervoll mit Sophie Affeldt und Kevin Scheuren über die möglichen Optionen des Haas-Piloten. Realistisch bleiben neben dem aktuellen Team noch Williams, Alpine oder Sauber (derzeit noch Alfa Romeo) übrig, wenn er sich von der Ferrari Driver Academy trennen würde.

Ein Engagement beim Red Bull-Schwesterteam AlphaTauri gilt als ausgeschlossen. Für Schumacher sind die kommenden zwei Wochen entscheidend, denn Gene Haas wird in Zandvoort und Monza vor Ort sein. Dann könnte zumindest eine Entscheidung seitens des Haas-Teams fallen.

Gewinner und Verlierer von Spa

In der Podcast-Episode spricht das Trio außerdem über die Fahrer und Teams, die entweder mit einem lachenden oder weinenden Auge die Reise von Belgien in die Niederlande angetreten sind. Als größten Gewinner des Wochenendes wurde Max Verstappen auserkoren, der größte Verlierer war Lewis Hamilton.

¿pbtag|StartingGridPostSpa|pb¿Dazwischen findet sich alles zwischen Alpine und Alexander Albon. Größere Sorgen wurde sich um die mangelnde Performance von McLaren gemacht, die besonders beim Rausbeschleunigen aus La Source ihre Probleme hatten. Im Kampf um den "Best of the Rest" der Teamwertung war das vergangene Wochenende ein herber Rückschlag.

Eindrücke einer besonderen Reise

Die Moderatoren Affeldt und Scheuren haben vor dem Großen Preis von Belgien zur großen "Starting Grid-Hörer*innenreise" aufgerufen. Dieser Einladung sind einige Formel-1-Fans gefolgt und im letzten Abschnitt des Podcasts gibt es den großen Reisebericht.

Auf dem Campingplatz wurde die Formel 1 zelebriert, auf der Kemmel-Geraden gemeinsam mitgefiebert und im Podcast wird in Erinnerungen geschwelgt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.