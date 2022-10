Podcast: Erleben wir 2023 einen WM-Dreikampf?

Audio-Player laden

Lewis Hamilton war noch nie so nah an einem Sieg dran wie in Austin. Bedingt durch die Boxenstopp-Panne bei Max Verstappen, aber auch wegen der stetigen Entwicklung bei Mercedes, durfte der Rekordchampion wieder an einem Sieg schnuppern.

Nicht zu vergessen ist Charles Leclerc, der seinen Ferrari auf Rang drei abstellen konnte; sein Teamkollege Carlos Sainz wurde nach seinem Start von der Poleposition unsanft von George Russell aus dem Rennen genommen.

Insgesamt ist der Große Preis der USA auf mittelfristige Sicht daher ein wichtiges Rennen gewesen und Grund genug, im Formel-1-Podcast "Starting Grid" den WM-Dreikampf 2023 heraufzubeschwören. Die beiden Moderatoren Sophie Affeldt und Kevin Scheuren haben mit Chefredakteur Christian Nimmervoll unter anderem darüber gesprochen.

Wichtig für die Fans

Man muss ehrlich sein: die Formel-1-Saison 2022 ist nicht die spektakulärste aller Zeiten. Eine Steigerung der Saison 2021 war aber sowieso nur schwer möglich. Trotzdem wäre es aus Sicht der Fans (und der Serie) jetzt eher abträglich, wenn eine "Red-Bull-Ära" startet.

Die Voraussetzungen für eine spannende nächste Saison sind allemal gegeben: Red Bull muss die revolutionäre Technik des RB18 konservieren und updaten, Ferrari sollte die gute Basis des SF-75 ausbauen, und Mercedes kommt sowieso mit einer neuen Herangehensweise um die Ecke.

Hat die FIA ein F1-Problem?

Der eine Rennleiter, Eduardo Freitas, ist bereits freigestellt für den Rest der Saison, Niels Wittich gerät auch immer mehr in die Kritik, und die Verhandlungen mit Red Bull um das Strafmaß nach dem Verstoß gegen die Budgetobergrenze ziehen sich hin.

Der Automobilweltverband scheint mit der Formel 1 derzeit überfordert zu sein. Nimmervoll weist darauf hin, dass die "Formel 1 ungemein komplex geworden" ist, und wirbt auch für Verständnis, dass die Verhandlungen mit Red Bull "nicht als Basar wahrgenommen werden"; dennoch gibt es genügend Diskussionsstoff für den Podcast.

Vettel in der emotionalen Achterbahn

Wenn wir das Rennen der deutschen Fahrer Revue passieren lassen, kommen wir vor allem bei Sebastian Vettel nicht daran vorbei, die verpasste Chance zu erwähnen. Zwar fuhr der viermalige Weltmeister seine 3501. Führungsrunde, aber nach einem starken Start wäre ein Top-5-Ergebnis vielleicht in Reichweite gewesen.

Ein kaputter Wagenheber machte diesen Wunsch zunichte, er lieferte sich am Ende trotzdem ein packendes Duell mit Haas-Fahrer Kevin Magnussen. Auch für das Podcast-Trio war Vettel der Fahrer des Tages, haben wir doch den Racer gesehen, der noch immer in ihm steckt.

"Starting Grid" ist eine Gemeinschaftsproduktion von meinsportpodcast.de, Motorsport-Total.com und Formel1.de und erscheint jede Woche Mittwoch neu. Die Ausgaben sind im Audioplayer auf den Portalen von Motorsport Network Deutschland und in allen gängigen Podcastapps abrufbar, zum Beispiel bei Apple Podcasts.

