Podcast: Stell Dir vor, es ist F1-Sprint, und keiner kann es sehen!

Am kommenden Wochenende findet in Brasilien der letzte F1-Sprint des Jahres 2022 statt. Grundsätzlich eine gute Idee: kurzes Rennen, schnelle Action. So gewinnt die Formel 1 viele junge Fans. Das Problem in Deutschland: Diesen Sprint sehen nur die Wenigsten, da dieser lediglich im Pay-TV bei Sky läuft.

In der neuen Ausgabe des Formel-1-Podcasts "Starting Grid" wurde leidenschaftlich über genau dieses Dilemma diskutiert. Dazu wurde neben Chefredakteur Christian Nimmervoll auch die RTL-Sportjournalistin Lisa Höfer eingeladen, die für die Übertragung des Rennens am Sonntag nach Brasilien fliegen wird.

Die große Gefahr für Formel-1-Deutschland

Warum die Entwicklung im Fernsehmarkt für die Formel 1 in Deutschland besorgniserregend ist, lässt sich mit einem Blick auf die Quotenentwicklung feststellen. Zuletzt erreichten die Grands Prix der USA und Mexiko bei Sky noch 680.000 beziehungsweise 578.000 Zuschauer.

Auch RTL-Quoten schwächeln

Die Free-TV-Einsätze von RTL hinken ebenfalls der Vergangenheit hinterher. Zuletzt erreichte die Rennübertragung aus Zandvoort rund zwei Millionen Zuschauer. Zum Vergleich: Das Rennen in der Emilia-Romagna sahen noch fast eine Million Menschen mehr.

Die Formel-1-Saison 2022 ist nicht so aufregend wie die vergangene, dennoch kann man nach fast zwei Jahren Pay-TV-Exklusivität festhalten, dass vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen für die Formel 1 in Deutschland doch zu wenig zu sein scheinen.

Wie geht es weiter?

Noch unklar ist, wie nach der Verlängerung der Übertragungsrechte mit Sky bis einschließlich 2025 der Free-TV-Deal gestaltet wird. Ob RTL weiterhin vier Rennen pro Saison zeigt oder ob man dort, beispielsweise durch den lukrativen Übertragungsdeal mit der NFL, andere Prioritäten setzt.

Dann hätte man in Deutschland nicht nur weniger Augen auf dem Sprint, sondern auch auf den Rennen, je nachdem, ob Sky einen neuen Partner für die Übertragungen suchen möchte oder nicht.

Der F1-Sprint weckt Emotionen

Sehr leidenschaftlich wurde im Podcast der F1-Sprint diskutiert. Höfer, die "generell erstmal offen für Neues" ist, sieht diesen sehr positiv: "Ich finde das gar nicht so schlimm mit den Sprints", so die RTL-Journalistin.

Was muss man noch am Sprint ändern?

Nur ein Generationsunterschied oder polarisiert der Sprint tatsächlich so sehr? Klar ist allen Beteiligten, dass man noch an weiteren Stellschrauben drehen muss, damit der F1-Sprint attraktiv bleibt. Bei einem Großteil der Fans ist er sehr beliebt, andere sehen ihn eher kritisch.

"Starting Grid" ist eine Koproduktion von meinsportpodcast.de und Motorsport Network Deutschland mit den Portalen Motorsport-Total.com, Formel1.de und Motorsport.com Deutschland. Die neuen Ausgaben erscheinen immer mittwochs auf allen gängigen Podcastplattformen wie etwa Apple Podcasts und Spotify.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.