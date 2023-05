Podium verschenkt: George Russell erklärt Teamorder-Bitte an Mercedes

Mercedes-Pilot George Russell ärgert sich nach dem Formel-1-Grand-Prix von Monaco über einen kostspieligen Fehler, der ihm einen "komfortablen dritten Platz" kostete. Der Brite zögerte seinen Reifenwechsel bis zum einsetzenden Regen heraus und wurde mit der Strategie von Platz acht auf Platz drei vorgespült.

Doch nach seinem Boxenstopp für Intermediates in Runde 55 schien Russell durch eine gelbe Flagge für den überrundeten Lance Stroll abgelenkt worden zu sein und schloss sich dem Aston-Martin-Piloten auf der Mirabeau-Auslaufzone an.

Dadurch fiel Russell nicht nur hinter Ocon und seinen Teamkollegen Lewis Hamilton zurück, sondern wurde beim Zurückfahren aus der Auslaufzone auch noch von Red Bulls Sergio Perez getroffen, was dem Briten eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen "unsicheren Wiedereinfahrens" einbrachte.

Russell: Das passiert, wenn man nicht bei der Sache ist!

"Ich ärgere mich wirklich über mich selbst, denn P3 war fast garantiert", sagt Russell. "Es gab eine gelbe Flagge, ich ging vom Gas und sobald ich die Bremsen berührte, blockierte ich und folgte Stroll auf die Ausweichstrecke. Das ist wahrscheinlich eine Lektion, dass man solche Fehler macht, wenn man nicht bei der Sache ist und nicht konzentriert ist."

"Wäre da nicht die gelbe Flagge gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich mehr konzentriert. Dann wäre ich nicht von der Strecke gekommen und hätte dem Team nicht einen komfortablen dritten Platz gekostet."

Nach seinem Zusammenstoß mit Perez meldete Russell zudem ein seltsames Verhalten am Heck seines Mercedes W14. Doch als sich das Auto beruhigt hatte schlug er dem Team vor, ihn an Hamilton frü P4 vorbeizulassen und einen Puffer zu Leclerc zu schützen, wohl wissend, dass seine Fünf-Sekunden-Strafe nach der Zieldurchfahrt addiert werden würde.

Russell erklärt sich: Teamorder-Bitte "keine Verpflichtung"

"Ich habe das Auto definitiv ein wenig beschädigt. Ich war mir nicht sicher, ob ich weiterfahren kann, aber es hat sich im Laufe der Runden von selbst gelöst. Ich glaube, die Zehen haben sich am Heck verbogen. Ich fühlte mich wirklich unwohl im Auto, aber wir waren in dieser Zeit die Schnellsten auf der Strecke. Ich weiß also nicht wirklich, was los war."

"Ich wurde von Ocon und Lewis aufgehalten, und Charles kam mir auf die Pelle. Unter diesen Bedingungen wollte ich auf keinen Fall etwas gegen Lewis riskieren. Aber mit der Fünf-Sekunden-Strafe hätte es ein guter Puffer sein können, wenn Charles ihn eingeholt hätte."

"Am Ende war es nicht nötig, und ich habe dem Team gesagt, dass es keine Verpflichtung und keinen Druck von meiner Seite gibt, und sobald ich wusste, dass wir sicher vor Charles waren, habe ich es einfach nach Hause gebracht", fügt er hinzu. "Aber ja, es ist eine bittere Enttäuschung, wenn man 98 Prozent der Zeit alles richtig macht, aber dieser eine kleine Fehler alles kostet."

Wolff erklärt Funk an Russell: "Es ist einfach ermutigend"

Russells Bitte am Funk veranlasste jedoch Mercedes-Teamchef Toto Wolff, sich höchstpersönlich selbst einzuschalten und den jungen Briten am Teamradio zu beruhigen. Darauf angesprochen meint der 25-Jährige: "Wahrscheinlich habe ich nur meine Frustration an mir selbst ausgelassen. Ja, nichts weiter als das. Ich denke, als Fahrer will man sich manchmal den Frust von der Seele fahren."

"Und vielleicht ist es nicht unbedingt für jeden leicht zu verstehen, warum. Und ich habe tatsächlich mitbekommen, dass mein Fehler nicht im Fernsehen gezeigt wurde. Ich habe die Wiederholung nach dem Rennen gesehen. Ich glaube also nicht, dass es vielen Leuten klar war, dass wir auf der Strecke eigentlich auf P3 lagen und diesen Platz verloren haben."

Wolff hat sich nach dem Rennen ebenfalls zu einer möglichen Teamorder geäußert: "Ich habe das schon mal gemacht", sagt er über seinen Funk an Russell während des Rennens. "Es ist einfach ermutigend oder ein bisschen beruhigend. Manchmal sehen die Fahrer nicht, ob sie schnell sind oder nicht."

"Ich denke, wenn man überall hinrutscht und der Grip furchtbar ist, und jemand sagt einem, dass man eigentlich ziemlich schnell ist. Und ich tue das, weil die Renningenieure sich intensiv mit den Reifen und der Strategie beschäftigen. Und in dieser Hinsicht versuche ich einfach, von der emotionalen Seite her zu unterstützen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.