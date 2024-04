Polepositions: Max Verstappen auf den Spuren von Prost und Senna

Die Liste der Polesitter in den ersten fünf Rennen der Formel-1-Saison 2024 ist schnell zusammengefasst: Max Verstappen. Der Weltmeister startete in bislang allen Hauptrennen in diesem Jahr vom ersten Platz.

Lediglich beim Sprint in China schaffte er es in der dortigen Qualifikation nur auf Rang vier. Doch schaut man lediglich auf die "echten" Qualifyings, hatte Verstappen dort saisonübergreifend inzwischen sechsmal in Folge die Nase vorne.

Der letzte Grand Prix, bei dem ein anderer Pilot von der Pole startete, war die Formel-1-Premiere in Las Vegas im November 2023, wo Charles Leclerc die Nase vorne hatte. Seit dem Saisonfinale 2023 in Abu Dhabi hieß der Polesitter immer Max Verstappen.

Damit jagt der Red-Bull-Pilot in den Rekordbüchern der Formel 1 nun gleich mehrere Bestmarken. Fährt er auch am nächsten Wochenende in Miami wieder auf die Pole, könnte er danach in Imola gleich zwei Rekorde einstellen.

Der erste wurde im Jahr 1993 von Alain Prost aufgestellt, also vor inzwischen mehr als 30 Jahren. Damals startete der Franzose mit sieben Polepositions in Serie in die neue Saison. Verstappen steht aktuell bei fünf seit dem Auftakt in Bahrain.

Ewige Bestenliste: Lewis Hamilton noch deutlich vorne

Die zweite Serie ist sogar noch älter. Ende 1988 und zu Beginn der Saison 1989, also vor inzwischen 35 Jahren, fuhr Ayrton Senna saisonübergreifend einmal bei acht Formel-1-Rennen in Folge auf die Pole. Auch in dieser Hinsicht könnte Verstappen in Imola gleichziehen.

Insgesamt steht Verstappen inzwischen bei 37 Polepositions in seiner Formel-1-Karriere. Das ist unter anderem deshalb bemerkenswert, weil er mehr als 90 Prozent davon seit dem Beginn der Saison 2021 holte.

Sammelte der Niederländer in seinen ersten sechs Jahren in der Königsklasse insgesamt gerade einmal drei Poles, waren es seit dem Beginn der Saison 2021 vor gut drei Jahren satte 34.

In der ewigen Bestenliste ist er damit bereits bis auf Platz fünf nach vorne gerückt. Vor ihm liegen nur noch Sebastian Vettel (57), Senna (65), Michael Schumacher (68) und Rekordhalter Lewis Hamilton (104).

67 Poles fehlen Verstappen also noch, um es in dieser Hinsicht bis ganz nach vorne zu schaffen. Ein weiter Weg, selbst wenn der Red-Bull-Pilot ab nun in jedem Rennen auf die Pole fahren sollte.

Geht man nämlich davon aus, dass der Formel-1-Kalender auch in den kommenden Jahren weiterhin 24 Rennen umfassen wird, könnte Verstappen frühestens beim Saisonfinale 2026 mit Hamilton gleichziehen ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.