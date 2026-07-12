Popstar Adele bei McLaren: Erste Fahrversuche im Simulator

Die britische Singer-Songwriterin Adele hat dem McLaren Technology Centre kürzlich einen Überraschungsbesuch abgestattet. Dabei blickte sie hinter die Kulissen des Rennstalls aus Woking und stellte ihr fahrerisches Können im Simulator des Teams unter Beweis.

Die mehrmalige Grammy-Gewinnerin besichtigte das Hauptquartier des Teams und beschrieb das futuristische Gebäude mit den Worten, es fühle sich an wie "eine Ankunft im Weltraum". Auslöser für den Besuch war die große Leidenschaft von Adeles Sohn für den Kartsport.

"Er hat vor ein paar Jahren einfach danach gefragt, und ich dachte mir: 'Alles klar.' Ich kenne heutzutage nicht viele Teenager, die eine echte Leidenschaft haben. Deshalb versuche ich wirklich, das zu fördern", erzählte sie dem Geschäftsführer von McLaren Racing, Zak Brown, bei einer Führung durch dessen Büro.

Kind vom Kartsport infiziert

Auf die Frage, ob ihr Sohn vom Kartsport besessen sei, fügte sie hinzu: "Besessen. Aber ich bin es auch. Wenn dein Kind ein Interesse hat, muss man sich darauf einlassen. Mehr noch, ich denke, man muss sich selbst dafür interessieren."

"Und ich hätte wohl nie erwartet, dass ich eine so leidenschaftliche Verbindung zu meinem bald 14-jährigen Sohn über etwas aufbauen würde, bei dem wir uns über Fahrer streiten, wissen Sie? Aber es macht Spaß, im Jahr 2026 diese Interaktion mit einem Teenager zu haben. Das hatte ich nicht erwartet."

Die 38-Jährige setzte sich außerdem mit dem Champion von 2025, Lando Norris, zusammen, ließ sich von Teamchef Andrea Stella die Funktionsweise des Boxenfunks erklären und drehte gemeinsam mit Oscar Piastri einige Runden im Simulator.

Formel 1 "faszinierend"

"Wenn man nicht weiß, dass ein ganzes Universum existiert, für das sich Millionen von Menschen begeistern, und man selbst nichts davon ahnt, dann fühlt sich die Formel 1 irgendwie wie ein seltsamer, geheimer Club an", fügte sie im Gespräch mit Brown hinzu.

"Meine Freunde in meinem Alter kommen morgens um sechs Uhr vorbei, um die Rennen zu schauen. Ich koche dann einen riesigen Topf Chili, wir sitzen alle zusammen da, und ich finde es einfach faszinierend."