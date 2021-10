Positiver Corona-Test: Formel 1 in Istanbul mit neuem Medical-Car-Team

Die Formel 1 wird beim Türkei-GP in Istanbul Hier den Donnerstag im Liveticker verfolgen mit veränderter Besatzung im Medical-Car aufwarten. Das hat der Automobil-Weltverband FIA den Kollegen von 'RaceFans' bestätigt.

Der Schritt ist nötig, weil vor der Abreise in die Türkei sowohl Medical-Car-Fahrer Alan van der Merwe, als auch der stellvertretende FIA-Rennarzt Dr. Ian Roberts positiv auf Corona getestet wurden. Beide befinden sich in Isolation und werden nicht in Istanbul vor Ort sein.

Ein Ersatz steht schon parat: Bruno Correia übernimmt das Steuer des Medical-Cars von van der Merwe, Dr. Bruno Franceschini tritt an die Stelle von Dr. Roberts. Beide sind keine Unbekannten im FIA-Kosmos: Dr. Franceschini fungiert als Rennarzt in der Formel E, Correia pilotiert das Safety-Car in der Elektro-Rennserie.

Diese Aufgabe hat Correia übrigens schon seit dem Debüt der Formel E im Jahre 2014 inne. Zuvor steuerte er das Sicherheitsfahrzeug in der WTCC und dessen Vorgängerserie ETCC.

Nicht davon betroffen ist übrigens Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer. Der Deutsche wird beim Türkei-GP in Istanbul seinen angestammten Platz im Sicherheitsfahrzeug einnehmen.

