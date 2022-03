Positiver Coronatest: Daniel Ricciardo verpasst auch dritten Formel-1-Testtag

Audio-Player laden

Daniel Ricciardo wird auch am dritten und finalen Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain nicht für McLaren ins Lenkrad greifen. Der Australier hatte schon am Donnerstag und Freitag über Unwohlsein geklagt und konnte nicht an den Testfahrten teilnehmen. Jetzt ist auch der Grund klar: Daniel Ricciardo hat sich mit dem Coronavirus infiziert!

Wie sein McLaren-Team am Freitagabend mitteilt, wurde Ricciardo positiv auf das Virus getestet, obwohl die Tests zuvor alle negativ ausgefallen waren. Der Australier, der sich laut dem Team schon auf dem Weg der Besserung befindet, wird sich weiterhin in Isolation begeben, die er schon in den vergangenen beiden Tagen eingehalten hatte.

Das bedeutet, dass Lando Norris auch den dritten Testtag von Sachir im MCL36 bestreiten wird. Der Brite hatte Ricciardo schon an den beiden bisherigen Tagen ersetzt und das Programm des Teams als einziger Pilot absolviert.

Für den Formel-1-Saisonauftakt in der kommenden Woche ist Ricciardo damit aber noch nicht raus. Nach den lokalen Bestimmungen könnte er rechtzeitig wieder aus der Isolation raus, sollte er dann keinen weiteren positiven Test haben.

Trotzdem tritt er dann mit einem deutlichen Nachteil an, da er keinen einzigen Testkilometer in Bahrain absolviert hat. Sollte Ricciardo nicht fit sein, müsste McLaren auf einen Ersatzfahrer zurückgreifen. Das wären in der Theorie Stoffel Vandoorne oder Nyck de Vries, die man sich mit Mercedes teilt.

