Positiver Coronatest: Lewis Hamilton verpasst Sachir-Grand-Prix!

Weltmeister Lewis Hamilton wird am kommenden Wochenende nicht am Großen Preis von Sachir teilnehmen können, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, das teilt das Mercedes-Team am frühen Dienstagmorgen mit.

Wie der Rennstall erklärt, sei Hamilton am Montagmorgen mit leichten Symptomen aufgewacht und wurde darüber informiert, dass eine Kontaktperson von ihm positiv getestet wurde. Ein Test beim Mercedes-Piloten fiel anschließend ebenfalls positiv aus. Das Ergebnis wurde bei einem anschließenden weiteren Test bestätigt.

In Übereinstimmung mit den COVID-19-Bestimmungen und den Vorgaben der öffentlichen Gesundheitsbehörden in Bahrain befindet sich Hamilton nun in Isolierung. Von leichten Symptomen abgesehen geht es ihm gut und er fühlt sich fit, teilt Mercedes mit.

Wer am Wochenende für das Team einspringen darf, will man zu gegebener Zeit mitteilen. Als Ersatzfahrer sind Stoffel Vandoorne und Esteban Gutierrez unter Vertrag. Vandoorne befindet sich derzeit mit der Formel E zu Testfahrten in Spanien.

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.