Präsident Macron schaltet sich ein: Frankreich will wieder ein F1-Rennen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat angedeutet, dass er die Rückkehr der Formel 1 in sein Land wünscht - mit einem Straßenrennen in Nizza als möglichem Kandidaten.

Der Grand Prix von Frankreich kehrte 2018 nach langer Abwesenheit auf den Circuit Paul Ricard zurück, aber der Vertrag wurde nach der Veranstaltung 2022 nicht verlängert, sodass er in diesem Jahr aus dem Programm fiel.

Noch bevor das Ende von Paul Ricard bestätigt wurde, war ein Straßenrennen in Nizza als möglicher Ersatz aufgetaucht, obwohl einige Beobachter dachten, dass das Interesse der Formel 1 auch mit den laufenden Verhandlungen mit Monaco über einen neuen Vertrag zusammenhing, eine Situation, die nun gelöst wurde.

Macron gibt grünes Licht für Veranstalter

Laut der Zeitung 'Nice-Matin' hat der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, kürzlich an Macron geschrieben und ihn um seine Unterstützung gebeten und die Bedeutung des französischen Grand Prix betont.

Macron reagierte positiv und beauftragte Estrosi und den FFSA-Präsidenten Nicolas Deschaux, mit Liberty Media zu verhandeln und eine Machbarkeitsstudie für die Rückkehr des Rennens zu erstellen, ohne sich jedoch auf einen bestimmten Austragungsort festzulegen. Beide Männer waren zuvor an der Verlegung des Rennens nach Paul Ricard beteiligt.

Macron schreibt: "Seien Sie versichert, dass ich Ihre Ambitionen voll und ganz teile. In der Tat muss unser Land, wie Sie betonen, in der Lage sein, wie die anderen großen internationalen Sportereignisse, die es jedes Jahr organisiert, die Formel 1 zum Vergnügen aller wieder aufzunehmen. Es ist eine Frage der Attraktivität unseres Landes, des Einflusses unserer Automobilindustrie und der Innovation, um die Dekarbonisierung dieses Sektors zu unterstützen."

Paul-Ricard-Chef Alesi zuletzt mit harter Kritik an Politik

Die Verbindungen von Estrosi zu Nizza machen diese Stadt zu einem offensichtlichen Kandidaten, und es bleibt abzuwarten, welche anderen Städte ernsthaft in Betracht gezogen werden.

Macrons Unterstützung ist wichtig, da der derzeitige Chef von Paul Ricard, Jean Alesi, der Meinung ist, dass das Verschwinden der Strecke aus dem Rennkalender durch einen Mangel an politischer Unterstützung beschleunigt wurde.

"Das Problem mit der Formel 1 in Frankreich ist nicht die Strecke, sondern die Politik", sagte Alesi zuletzt. "Es ist wahrscheinlich der einzige Formel-1-Grand-Prix, der noch nie von einem Präsidenten besucht wurde - mit Ausnahme von Magny-Cours, als [Francois] Mitterrand als Teil seines politischen Wunsches, das Rennen dort stattfinden zu lassen, anwesend war."

"Seitdem ist das nicht mehr passiert. Das Problem liegt nicht an der Strecke, sondern am Wunsch des Landes. Mein anderer Job ist der eines Formel-1-Botschafters, also ist meine Verbindung zur Formel-1 direkt und sie sind sich dessen sehr bewusst."

Formel 1 scheinbar offen für Gespräche

Eine Formel-1-Quelle erklärte, die Organisation sei offen für Gespräche mit Macrons Team, um das Rennen an einem "ikonischen französischen Ort" auszutragen.

In diesem Zusammenhang erklärten sich die Behörden der Stadt Nizza an der Côte d'Azur am Mittwoch bereit, fünf Millionen Euro zu zahlen, um die öffentliche Interessengemeinschaft der französischen Grand-Prix-Organisation bei der Begleichung von Schulden in Höhe von 27 Millionen Euro zu unterstützen, welche im Zusammenhang mit den Veranstaltungen in Paul Ricard angehäuft wurden.

Der Schritt war nicht unumstritten, zumal er vor der für Ende des Monats anstehenden Prüfung der Aktivitäten der Organisation erfolgte. "Es geht nicht darum, einen Vorschuss von fünf Millionen zu zahlen, wenn es mögliche Unregelmäßigkeiten gibt", sagt der EELV-Abgeordnete Fabrice Decoupigny gegenüber Nice-Matin.

Ein Bürgermeister sagte: "Ich habe nach der Liste der Gläubiger gefragt und nichts bekommen. Und dann, ein Vorschuss bedeutet, dass wir mehr als fünf Millionen geben können. Das ist enorm in Anbetracht der Anstrengungen, die wir unseren Mitbürgern abverlangen, deren Steuern bereits erhöht wurden."

Es ist unwahrscheinlich, dass der Streit den Bemühungen um öffentliche Mittel für ein Straßenrennen in Nizza weiterhelfen wird.

Mit Bildmaterial von LAT.