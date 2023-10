Probleme im Benzinsystem: Carlos Sainz startet Formel-1-Rennen in Katar nicht

Der Große Preis von Katar wird ohne Carlos Sainz stattfinden, das hat Ferrari knapp eine Stunde vor dem Rennstart in Doha bekannt gegeben. Grund ist ein Problem mit dem Benzinsystem an seinem Ferrari SF-23, das das Team nicht rechtzeitig vor dem Rennen in den Griff bekommt (Den Grand Prix hier live im Ticker verfolgen).

Damit wird der sechstletzte Saisonlauf über 57 Runden nur mit 19 Fahrern stattfinden. Davon werden auch nur 18 in der Startaufstellung stehen, weil Sergio Perez (Red Bull) nach Arbeiten an seinem Auto aus der Boxengasse starten wird.

Ferrari-Mechaniker arbeiteten fieberhaft daran, den SF-23 von Sainz startklar zu machen, mussten aber schließlich feststellen, dass das Problem nicht rechtzeitig vor dem Rennen behoben werden kann.

In einer kurzen Erklärung teilte das italienische Team mit: "Aufgrund eines Problems mit dem Kraftstoffsystem an seinem Auto wird Carlos nicht am Katar-GP teilnehmen."

"Schade für Carlos", kommentiert Teamchef Frederic Vasseur. "Er ist seit Monza gut in Form."

Für Ferrari ist der Ausfall von Sainz ein großer Rückschlag im Kampf um Platz zwei in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft 2023. 26 Punkte liegt die Scuderia derzeit hinter Mercedes auf Platz drei, hatte nach der Sommerpause aber in jedem Rennen Boden auf die Silberpfeile gutmachen können.

Das wird voraussichtlich in Katar nicht der Fall sein, da man nur noch mit Charles Leclerc ins Rennen gehen kann, der auf Startposition fünf steht. Die beiden Mercedes von George Russell und Lewis Hamilton starten hingegen auf den Positionen zwei und drei.

Schon im Sprint am Samstag hatte das Team aus Maranello Punkte gegenüber Mercedes eingebüßt. Während Mercedes mit den Positionen vier und fünf insgesamt neun Zähler mitnehmen konnte, reichte es für Sainz mit Platz sechs nur für drei Zähler.

Leclerc war ursprünglich auf Position sieben ins Ziel gekommen und hätte zwei Punkte geholt, weil er zu häufig gegen die Tracklimits verstieß, erhielt er aber eine Fünf-Sekunden-Strafe, die ihn auf Platz zwölf zurückspülte.

Carlos Sainz liegt aktuell auf Position fünf in der Fahrerweltmeisterschaft und hat dabei 18 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen. Im Rennen von Katar, das ab 19 Uhr MESZ auf dem Losail International Circuit ausgetragen wird, hätte der Spanier nur den zwölften Startplatz eingenommen.

