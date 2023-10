Profi-Fußballer und -Boxer investieren in das Formel-1-Team von Alpine-Team

Die Premier-League-Fußballer Trent Alexander-Arnold und Juan Mata sowie der Boxweltmeister Anthony Joshua gehören zu den hochkarätigen Sportstars, die in das französische Formel-1-Team von Alpine investieren. Im Juni gab die Muttergesellschaft der Renault-Gruppe bekannt, dass sie einen Anteil von 24 Prozent an ihrem Team für 200 Millionen Euro an eine Investorengruppe verkauft hat. Der Wert des gesamten Teams wird auf 900 Millionen Euro geschätzt.

Das Konsortium besteht aus Otro Capital, RedBird Capital Partners und Maximum Efforts Investments. Letzteres wird von den Hollywood-Schauspielern Ryan Reynolds und Rob McElhenny angeführt, die auch Eigentümer des Wrexham AFC sind, und auch Schauspieler Michael B. Jordan ist als Mitinvestor aufgeführt.

Otro Capital hat nun bekannt gegeben, dass sich eine Reihe von Sportstars an der 200-Millionen-Pfund-Beteiligung beteiligt haben. Dazu gehören der vierfache Golf-Major-Champion Rory McIlroy, der olympische Goldmedaillengewinner im Boxen und zweifache Weltmeister im Schwergewicht Joshua sowie der ehemalige Chelsea- und Manchester United-Spieler Mata.

Alexander-Arnold ist ebenfalls auf der Liste. Er ist eng mit Otro Capital verbunden, da dessen Investmentpartner RedBird Capital Partners den drittgrößten Anteil an der Fenway Sports Group hält, der den Premier-League-Klub Liverpool gehört, für den Alexander-Arnold aufläuft. Der Spieler, der in den vergangenen Saisons Rennen besucht hat, sagt: "Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Bruder Tyler der Otro Capital Gruppe als Investor bei Alpine beizutreten."

"Als Fan von Formel-1-Rennen liebe ich die Atmosphäre im Fahrerlager und habe mit eigenen Augen gesehen, wie unglaublich beeindruckend das Alpine-Team ist. Unser gemeinsames Ziel als Investmentgruppe ist es, zum anhaltenden Erfolg des Rennstalls beizutragen, und das in einer Zeit, in der die Formel 1 als Sportart ein unglaubliches Wachstum erlebt."

In einer Erklärung des Unternehmens Otro Capital heißt es: "Der Beitritt dieser internationalen Athleten und Sportinvestoren, die Meisterschaften gewonnen haben, wird die strategische Partnerschaft zwischen Otro Capital und Alpine stärken, indem sie ihr erstklassiges Fachwissen in verschiedenen Bereichen des Sport-Ökosystems kombinieren und die Reichweite von Alpine auf eine Vielzahl neuer Fans ausdehnen."

"Die neuen Investoren werden dazu beitragen, Alpine weltweit bekannt zu machen und die Beiträge von Otro Capital in Bereichen wie Medien, Sponsoring, Ticketing, Hospitality, kommerzielles Rechtemanagement, Lizenzierung und Merchandising zu ergänzen", so heißt es weiter.

