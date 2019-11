Prost: Hamiltons Rekordjagd ist gut für die Formel 1

Lange galten die Formel-1-Rekorde von Michael Schumacher als unerreichbar. Doch plötzlich ist Lewis Hamilton ein sechsmaliger Weltmeister und damit dazu in der Lage, zu Schumacher aufzuschließen. Die große Frage also lautet: Gelingt es Hamilton tatsächlich, ebenfalls einen siebten WM-Titel einzufahren? Und falls ja, schafft er es sogar, den Allzeitrekord von Schumacher zu übertrumpfen?

Laut dem früheren Formel-1-Piloten Alain Prost, selbst ein viermaliger Weltmeister, ist das ein denkbar gutes Szenario für die kommenden Jahre. "Es ist gut für Lewis und gut für die Formel 1", sagt Prost im Gespräch mit 'Motorsport.com'.

Vor allem liefere die Aussicht, mit Schumacher gleichzuziehen, Hamilton frische Motivation. "Ich selbst weiß nicht aus eigener Erfahrung, wie es ist, ein sechsmaliger Weltmeister zu sein. Doch wenn du zwei, drei, vier Titel gewonnen hast, was ist dann dein nächstes Ziel? Was motiviert dich? Manchmal kann die Motivation ein bisschen nachlassen", erklärt Prost.

"Das Gute für Lewis ist: Er hat ein Ziel. Und: Er hat einen Platz im besten Team mit dem besten Auto. Es dürfte also interessant werden, was er damit erreicht."

Was Hamilton schon jetzt erreicht hat, das hat vor ihm nur einer geschafft: Schumacher. Wo also steht Hamilton mit seinem jüngsten Erfolg im Allzeitranking der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten?

Prost will sich nicht festlegen: "Wie kann man jemanden über Altersgrenzen und Generationen hinweg vergleichen? Das habe ich noch nie gemacht und will das auch weiter nicht tun", so der Ex-Champion. Er tut es dann doch, aber hält sich vage: "Natürlich ist Lewis einer der Besten."

