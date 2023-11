Prost über Verstappen-Dominanz: Gegner müssen eben "besser arbeiten"

Max Verstappen holte in der Formel-1-Saison 2023 nicht nur seinen dritten WM-Titel in Folge. Auf dem Weg dorthin brach der Niederländer auch noch zahlreiche Rekorde, weshalb sich einige die Frage stellen, ob seine aktuelle Dominanz dem Sport schadet?

Alain Prost, selbst viermaliger Formel-1-Weltmeister, würde das nicht unterschreiben. "Ich habe es mir wie ein Fan angeschaut, ich bin ja bei keinem Team mehr einbezogen", erinnert Prost, der bis Anfang 2022 noch Berater von Alpine war, bei Sky.

Seine Beobachtung: "Viele haben gesagt, dass es negativ ist, da ein Team und Fahrer dominieren. Ich erkenne es immer an, wenn ein Team so fährt wie Red Bull und Max. Wenn jemand so dominiert, ist es die Summe der Arbeit, die nötig ist."

"Da kann man nur Gratulation sagen", findet er und sagt im Hinblick auf die Konkurrenz: "Da muss man besser arbeiten, wenn man auf dieses Level kommen möchte. Ich verstehe, wenn es manchmal frustrierend ist, aber ich fand es toll."

Über Verstappen persönlich sagt er: "Wir hatten alle unsere Fahrstile und Herangehensweisen. Max ist immer noch sehr jung, aber der Fokus, den er von Anfang an auf seine Karriere hatte, und die Leidenschaft für den Motorsport sind ganz wichtig."

"Er sagt immer, was er denkt. Man hat nicht oft, dass sich jemand so seinem Sport widmet. Es ist bei ihm etwas Besonderes: Er ist immer schneller und sammelt mehr Erfahrung", lobt der Formel-1-Weltmeister der Jahre 1985, 1986, 1989 und 1993.

Als Prost 1993 seinen vierten und letzten WM-Titel holte, war er übrigens bereits 38 Jahre alt. Verstappen könnte seinen vierten Formel-1-Titel im kommenden Jahr mit gerade einmal 27 holen.

In der Formel-1-Saison 2023 stellte der Niederländer unter anderem neue Bestmarken für die meisten Saisonsiege, die meisten Punkte in einem Jahr und den größten Vorsprung eines Formel-1-Weltmeisters auf.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.