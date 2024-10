Psychische Gesundheit: Zak Brown kontert Markos Norris-Kritik

McLaren-CEO Zak Brown sagt, dass Helmut Markos Kommentare über Lando Norris' vermeintliche "mentale Schwäche" den Sport um 10 bis 20 Jahre zurückwerfen. In einem Interview mit oe24 betonte der Red-Bull-Berater zuletzt die Meisterschaftschancen seines Fahrers Max Verstappen, während er WM-Konkurrent Lando Norris kritisierte.

"Mental und fahrerisch ist er der Beste", so Marko über Verstappen. "Norris hat eine Startschwäche, außerdem ist er nicht der Stärkste im Kopf. Dabei wird der Druck mit jedem Rennen größer, weil in Wahrheit muss er jedes Mal gewinnen, um den Rückstand noch aufzuholen. Da tut sich Max beim Verteidigen schon leichter."

Damit spielt Marko wahrscheinlich auf Norris' Kommentare beim Großen Preis von Italien im vergangenen Monat an, wo der Brite ein offenes Eingeständnis über die Nervosität machte, die er vor einem Grand Prix verspürt.

Marko-Aussagen: Brown "enttäuscht, aber nicht überrascht"

"Ich bin immer noch so nervös vor dem Qualifying und vor den Rennen, ich bin immer noch genauso aufgeregt und genauso nervös", sagte Norris. "Sonntags esse ich kaum etwas. Es fällt mir schwer, sonntags etwas zu trinken, einfach wegen der Nerven und des Drucks."

"Ich glaube, es geht nur darum, wie man das in etwas Positives verwandelt. Wie kann man verhindern, dass es sich negativ auf einen auswirkt, und wie kann man es auf eine gute Art und Weise nutzen, um sich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren?"

Auf die Frage nach Markos Kommentaren sagt McLaren-CEO Zak Brown, er sei "enttäuscht, aber nicht überrascht". Er ist auch der Meinung, dass die Kommentare des 81-Jährigen den Sport um Jahre zurückwerfen, nachdem verschiedene Teams und Fahrer bereits Fortschritte gemacht haben, um das Stigma der psychischen Gesundheit zu brechen.

"Ich habe Helmuts Kommentare gelesen, die ich zwar enttäuschend, aber nicht überraschend fand", sagt Brown. "Lando ist so etwas wie ein Botschafter für psychische Gesundheit gewesen. Toto [Wolff] hat über psychische Gesundheit gesprochen, also denke ich, dass es ein ernstes Thema ist, über das wir versucht haben, zu sprechen und es in den Vordergrund zu stellen."

Brown: "Das fand ich ziemlich geschmacklos"

"In dieser Situation herumzustochern, halte ich für ziemlich unangebracht und wirft uns irgendwie 10 bis 20 Jahre zurück. Aber es ist ja ganz lustig, wie manche Leute Rennen fahren und welche Taktiken sie aus sportlicher Sicht anwenden, aber das fand ich ziemlich geschmacklos."

Norris spricht seit langem offen über die psychischen Probleme, mit denen er zu kämpfen hatte, als er in die Formel 1 einstieg, und er und sein McLaren-Team haben eine führende Rolle in der Branche übernommen, indem sie mit der in Großbritannien ansässigen Wohltätigkeitsorganisation Mind für psychische Gesundheit zusammenarbeiten.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist ein weiterer prominenter Fahrer, der offen über seinen lebenslangen Kampf mit Depressionen und Angstzuständen gesprochen hat. Diese Äußerungen wurden von Mind begrüßt, ebenso wie die seines Mercedes-Teamchefs Toto Wolff.

"Ich habe so sehr mit diesen Dingen gekämpft, dass ich monatelang nicht in der Lage war, einen klaren Gedanken zu fassen, aber ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass es eine Menge Vorteile mit sich bringt", sagt Wolff gegenüber Sky. "Ich nenne es eine Superkraft. Das ist es, was ich Menschen, die psychische Probleme haben, als Hoffnung geben möchte."