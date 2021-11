Race Of Champions 2022 - Adrenalin und Drifting pur auf Schnee & Eis

Das weltweit einmalige Track-Design lockt Profis aus allen Motorsport-Bereichen, wie Formel 1, World Rally, Nascar, IndyCar, Le Mans, Touring Cars und X-Games, in den Hohen Norden. Sie alle kommen zusammen, um in baugleichen Fahrzeugen ihr wahres Talent unter Beweis zu stellen, sowohl beim Einzel-Wettbewerb "Champion of Champions? als auch zur Krönung der "Fastest Nation? im Länderwettbewerb des ROC Nations Cup.

Doppelte Premiere nahe dem Polarkreis

Als erste Location in Skandinavien wird nun das Resort Pite Havsbad im kommenden Winter Austragungsort des ROC 2022 sein. Der unvergleichliche ROC-Parcours mit seiner typischen, parallelen Streckenführung und der traditionellen Überquerungsbrücke wird direkt im Küstenbereich der zugefrorenen Ostsee errichtet.

Als Teil der jüngsten Innovationen rund um den ROC werden die auf der Veranstaltung 2022 in Schweden vorgestellten Fahrzeuge hauptsächlich entweder mit Elektromotoren oder mit 100% fossilfreiem Biokraftstoff betrieben. Zu den bisher angekündigten Autos gehört der FIA RX2e - ein elektrisches Rallyecross-Auto, das in knapp über 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und eine Leistung von 250 kW (335 PS) sowie ein Drehmoment von bis zu 510 Nm erzeugt.

Außerdem wird der Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport sein ROC-Debüt geben neben den SuperCar Lite Rallyecross-Maschinen, die ihre Rückkehr ins ROC feiern, diesmal jedoch mit Biokraftstoff.

Namenhafte Neuzugänge aus der Formel 1

Wie kürzlich bekannt wurde, tritt neben dem 10-maligen F1-Grandprix Sieger Valtteri Bottas nun auch die Renn-Ikone und F1-Doppelweltmeister Mika Häkkinen beim ROC SNOW + ICE 2022 an. Damit schließen sich beide einer wachsenden Liste von bereits angekündigten Top-Fahrern an, darunter der neunmalige Le-Mans-Sieger Tom Kristensen (DK) und der amtierende FIA-Rallyecross-Weltmeister Johan Kristoffersson (SWE) sowie der 9-fache Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb (FR), der dreimalige Gewinner des ROC WORLD FINAL Mattias Ekström (SWE) als auch der US-amerikanische Rallye-Meister aus 2021 Travis Pastrana , FIA Rallye- und Rallyecross-Weltmeister Petter Solberg (NOR) und der aufsteigende WRC-Star Oliver Solberg (SWE).

