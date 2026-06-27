Racing Bulls "an der Spitze des Mittelfelds": Was ist drin im Rennen?

Racing Bulls hat sich im Qualifying als stärkstes Team im Mittelfeld präsentiert. Beide Fahrer schafften den Sprung in Q3 und gehen mit guten Ausgangspositionen in das Rennen. Dennoch dämpfen Liam Lawson und Arvid Lindblad die Erwartungen. Beide rechnen mit einem harten Grand Prix, insbesondere weil Alpine zuletzt im Renntrimm einen starken Eindruck hinterlassen hatte.

Lawson zeigt sich mit dem Qualifying zufrieden: "Es ist wirklich gut, beide Autos in Q3 und vor dem restlichen Mittelfeld zu haben. Genau das wollten wir heute erreichen. Die Spitzenteams sind allerdings noch einmal ein gutes Stück voraus. Deshalb bin ich mit dem Qualifying zufrieden. Aber ich bin mir sicher, dass das Rennen morgen schwierig wird."

Sorge vor Alpine bleibt

Mit Blick auf den Grand Prix räumt der Neuseeländer ein, dass Alpine ein ernstzunehmender Gegner bleibt: "Natürlich beschäftigt uns das. Sie waren im Rennen sehr stark. Nach dem vergangenen Wochenende haben wir viel Arbeit investiert, um uns in diesem Bereich zu verbessern. Es wird sicher ein harter Kampf, aber wir werden sehen, was morgen möglich ist."

Auf die Frage, was Racing Bulls im Vergleich zu den Spitzenteams noch fehle, antwortet Lawson knapp: "Geschwindigkeit, Rundenzeit und Abtrieb. Das ist im Grunde alles. Ansonsten holen wir momentan das Maximum aus unserem Paket heraus, was positiv ist. Uns fehlt einfach etwas Abtrieb."

Lindblad hadert trotz Q3 mit sich selbst

Auch Teamkollege Arvid Lindblad wertet das Ergebnis grundsätzlich positiv, sieht bei sich selbst jedoch noch Luft nach oben. "Das Team hat einen wirklich guten Job gemacht und uns an diesem Wochenende erneut ein starkes Paket gebracht. Beide Autos in Q3 zu haben, ist sehr gut. Mit meiner Leistung bin ich allerdings nicht ganz zufrieden. Trotzdem ist es angesichts des bisherigen Wochenendes ein positives Ergebnis."

Warum er trotz des Top 10 Ergebnisses nicht vollkommen zufrieden sei, beantwortet Lindblad mit einem Augenzwinkern: "Ich wäre einfach gern noch ein bisschen weiter vorne gewesen." Einen konkreten Fehler im entscheidenden Versuch habe es aus seiner Sicht nicht gegeben. "Ich hätte einfach etwas schneller fahren müssen."

Besonders lobt der Nachwuchsfahrer die Entwicklungsarbeit des Teams. "Die Kollegen in den Werken in Milton Keynes und Faenza haben in den vergangenen Wochenenden wohl den besten Job im Mittelfeld gemacht. In Miami war es noch nicht einfach, überhaupt aus Q1 herauszukommen. Sie bringen kontinuierlich Verbesserungen ans Auto und haben uns dadurch in diese Position gebracht."

Alpine bleibt wichtigster Gegner

Die Sorge, Alpine könne im Rennen erneut Vorteile beim Reifenverschleiß haben, teilt Lindblad dagegen nicht. "Ich würde nicht sagen, dass sie bei mir einen Vorteil beim Reifenverschleiß hatten. Liam musste das Rennen etwas anders managen, aber meine Pace war in Barcelona sehr gut."

Damit reist Racing Bulls zwar als Favorit auf die Rolle des besten Mittelfeldteams in das Rennen, ist sich jedoch bewusst, dass sich die Kräfteverhältnisse über die Renndistanz noch verschieben können. Entscheidend wird sein, ob die Weiterentwicklungen des Teams auch unter Rennbedingungen den erhofften Fortschritt bringen.