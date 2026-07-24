Racing-Bulls-Fahrer teilen Reihe im Billigflieger: Worüber wurde geredet?

Man könnte meinen, Formel-1-Fahrer reisen ausschließlich im Privatjet oder in der Business und First Class. Für das Fahrerduo der Racing Bulls, Liam Lawson und Arvid Lindblad, ist das allerdings nicht immer der Fall.

Nach dem Wochenende in Spa teilte Lawson ein Foto in den sozialen Medien, das die beiden auf dem Heimflug in einer EasyJet-Maschine zeigt - nur wenige Reihen weit von den vorderen Plätzen entfernt, an der Seite eines weiteren Passagiers.

Im Fahrerlager des Hungarorings bestätigten nun beide, dass sie - anders als viele ihrer Rivalen, die ihre Follower regelmäßig mit Bildern aus Privatjets versorgen - nach wie vor regelmäßig auf Linienflügen unterwegs sind, Billigairlines eingeschlossen.

Für Lindblad ist der Grund denkbar einfach: "Ich habe nicht viel Geld, also fliege ich nach wie vor mit ganz normalen Linienflügen", sagt er. "Daran ist ja auch nichts falsch. Ich habe das bis jetzt immer so gemacht. Wenn ich ein bisschen Geld sparen kann, kann ich genauso gut Geld sparen, selbst wenn ich mehr hätte. Ich habe also überhaupt kein Problem damit, mit EasyJet zu fliegen."

Die beiden wurden vom Team nah beieinander gebucht, wobei Lawson den Fensterplatz bekam und Lindblad auf dem Mittelsitz landete. "Das Team setzt uns gerne nebeneinander", erklärt Lindblad. "Der eine wird ja nicht in Reihe 1 gesetzt und der andere in Reihe 27. Das wäre ein bisschen unhöflich. Wir sollten eigentlich auf 3D und 3F sitzen."

"Die Frau war sehr aufgebracht, als ich sagte, dass ich den Gangplatz habe. Ich meinte dann einfach: 'Wenn Sie dort sitzen bleiben wollen, kann ich auch auf den Mittelsitz gehen.' Also ja, Liam und ich saßen nebeneinander."

Auch über Duell wurde natürlich gesprochen

Die beiden hatten auf dem Flug reichlich Gesprächsstoff, nachdem sie für einen der engsten Zweikämpfe des Großen Preises von Belgien gesorgt hatten.

Lindblad überholte seinen Teamkollegen während des Rennens, nachdem die beiden nebeneinander durch Eau Rouge und über die Kemmel-Gerade gefahren waren, wobei Lawson in die Auslaufzone von Les Combes ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Dieser Duell kam auf der Heimreise natürlich zur Sprache: "Ja, wir haben darüber gesprochen", sagt Lindblad. "Wir haben ehrlich gesagt ein wirklich gutes Verhältnis. Wir sind in Spa hart gegeneinander gefahren, und sobald wir uns nach dem Rennen gesehen haben, hat er zu mir gesagt: 'Gut gemacht' und 'Gutes Rennen.' Das fand ich wirklich beeindruckend von ihm."

Kein böses Blut nach hartem Zweikampf

"Ich habe immer versucht, es genauso zu machen. Als ich im Qualifying Probleme hatte und er im Q3 war, habe ich zu ihm gesagt: 'Gut gemacht', als ich ihn gesehen habe."

"Ich denke, wir bekommen diese Balance auf und neben der Strecke wirklich gut hin. Wenn wir im Auto sitzen, kämpfen wir hart. Aber abseits der Strecke haben wir ein gutes Verhältnis. Wir verstehen uns gut. Einige der TikTok-Challenges, die wir machen, helfen dieser Bindung sicher auch", so der Brite.

"Also ja, wir haben darüber gesprochen. Am Ende sind wir außerhalb des Autos ganz normale Jungs. Es ist uns eigentlich egal."

Lawson bestätigt ebenfalls, dass er seinem Teamkollegen nichts nachtrage, obwohl er während des Rennens ausweichen musste: "Es war tatsächlich ein richtig, richtig guter Zweikampf", sagt er. "Ich kenne nicht viele Autos, die nebeneinander durch Eau Rouge gefahren sind und die gesamte Gerade so nebeneinander weitergefahren sind wie wir."

"Letztes Wochenende war er definitiv schneller. Ehrlich gesagt war das nichts, wogegen ich mich großartig hätte wehren können. Er wäre mir sowieso davongefahren. Von daher ist alles gut."