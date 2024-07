Racing Bulls, Haas, Alpine, Williams und Sauber: Wer steht wo im Mittelfeld?

Lange Zeit sah es so aus, als wäre Racing Bulls auf dem besten Weg, in der Formel-1-Saison 2024 den sechsten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft zu erreichen - doch die Konkurrenz im Mittelfeld hat in den vergangenen Rennen stark aufgeholt, während RB nach dem Upgrade von Barcelona an Boden verloren hat.

In der Gesamtwertung trennen RB und Haas nur noch vier Punkte, nachdem der siebte Platz der Amerikaner erst vor wenigen Rennen durch die kurze Aufholjagd von Alpine nach einem schwierigen Saisonstart infrage gestellt wurde. Kurzum: Im Kampf um das Mittelfeld ist alles möglich!

Denn auch Williams hat inzwischen eine Handvoll Punkte gesammelt und wird versuchen, in der zweiten Saisonhälfte weiter zuzulegen. Obwohl der FW46 im Vergleich zu seinen Vorgängern eine deutliche Verbesserung darstellt und eine bessere Gesamtperformance aufweist, hat das Team mit den Upgrades nicht die gleichen Fortschritte gemacht wie seine Rivalen.

Im Moment scheint Sauber am Ende der Konstrukteurswertung festzusitzen. Ein solides, wenn auch unspektakuläres Auto wurde zu Beginn des Jahres durch eine Reihe von Pannen bei den Boxenstopps nicht genutzt, und jetzt, wo die anderen Teams Fortschritte machen, wirkt der C44 zunehmend limitiert.

Alpine & Williams kämpfen mit Übergewicht

Unabhängig davon ist der Kampf zwischen den fünf Teams sehr eng, und selbst Aston Martin wurde gelegentlich mit hineingezogen, weil die Updates in Imola nicht so funktionierten, wie sich das Team das vorgestellt hatte. Die Briten haben einen Puffer zu den fünf schlechtesten Teams, auch wenn sie sich gelegentlich mit einigen der Teams darunter messen.

Alpine hatte zum Saisonstart mit Übergewicht zu kämpfen Foto: Motorsport Images

Ohne einen Ausfall oder ein Missgeschick hatte kaum ein anderes Team als Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes oder Aston Martin eine Chance auf die Punkte. Dabei hatte es nach den Testfahrten noch geheißen, RB würde zu den Top-5-Teams aufschließen, während Haas die eigenen Erwartungen herunterspielte und sich "im hinteren Teil des Feldes" wähnte.

Die Erwartungen wurden noch weiter untergraben, als Alpine zu Beginn des Jahres mit einem übergewichtigen Auto antrat und Schwierigkeiten hatte, die Leistung abzurufen, und auch Williams das gleiche Problem hatte - was aber erst später in der Saison bekannt wurde.

Alpine macht deutliche Fortschritte

Die Qualifying-Pace von Sauber sah nicht besonders stark aus, und die konstante Renngeschwindigkeit wurde durch Probleme mit der überarbeiteten Boxenausrüstung weitgehend zunichtegemacht. Das schweizerische Team hätte schon längst aus dem Rennen sein können, wenn die Stopps nicht so langsam gewesen wären.

Unabhängig davon gab es in den folgenden Rennen viele Überschneidungen in der Performance, wie die folgende Grafik zeigt. Die Superzeit-Metrik (ein Indikator für die Gesamtgeschwindigkeit jeder Veranstaltung, berechnet anhand der schnellsten Runde eines Teams am Wochenende) zeigt die Entwicklung der einzelnen Teams im Laufe des Jahres.

Dies zeigt auch, wie weit jedes Team im Vergleich zum schnellsten Team über ein ganzes Wochenende zurückliegt.

Foto: Motorsport Network

Haas im Mittelfeld als positiver Ausreißer

Es gibt jedoch zwei klare Ausreißer: RB und Haas. Von diesen Teams ist Haas mit zwei sechsten Plätzen bei den Rennen in Österreich und Großbritannien dank der herausragenden Leistungen von Nico Hülkenberg in bester Form. Die Erfolge fielen zeitlich mit dem Formtief von RB zusammen, nachdem das Upgrade-Paket für Barcelona nicht die erhofften Ergebnisse gebracht hatte.

Das Team musste die alten und neuen Teile in der Praxis miteinander kombinieren, um herauszufinden, welche Teile funktionieren und welche weiter untersucht werden müssen. Dennoch holte RB in sechs der letzten sieben Rennen Punkte, wurde zuletzt aber von Haas überholt.

Unter der Leitung von Ayao Komatsu scheint Haas bei den Upgrades und der Priorisierung einer einheitlicheren Linie zwischen den beiden Stützpunkten in England und Italien viel mehr am Ball zu sein. Das hat dem Team gutgetan, weil es etwas mehr Freiheit hatte, Ideen zu entwickeln und gleichzeitig in ständiger Kommunikation zu bleiben.

Kann Haas die Racing Bulls im Kampf um Platz fünf überholen? Foto: Motorsport Images

Das Silverstone-Upgrade scheint die Schwäche bei hohen Geschwindigkeiten behoben zu haben, und das Team glaubt nun, RB im Kampf um den sechsten Platz in der Weltmeisterschaft abhängen zu können. Ist sogar der fünfte Platz möglich? Aston Martin könnte noch außer Reichweite sein.

Dreht Alpine jetzt nochmal richtig auf?

Alpine gibt den Kampf nicht auf. Der neue Technische Direktor David Sanchez ist überzeugt, dass das Team über die Ressourcen und das Know-how verfügt, um eine McLaren-ähnliche Aufholjagd zu starten.

Sauber verzockte alle Chancen durch schlechte Boxenstopps Foto: Motorsport Images

Wie bereits erwähnt, hat Williams mit dem gleichen Problem zu kämpfen, obwohl das Team um Teamchef James Vowles versucht, das Auto zu verbessern und Fortschritte zu erzielen. Der Kampf um den achten Platz - und vielleicht darüber hinaus - zwischen Alpine und Williams dürfte hart werden.

Sauber hat derweil die Aufgabe, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Ein trostloses Triple in Imola, Monaco und Kanada hat das Team viel Boden auf die Konkurrenz gekostet, und eine langsame, stetige Verbesserung hat nicht wirklich geholfen, den Rückstand aufzuholen. Man hat das Gefühl, dass sich das Team in einer Warteschleife befindet, bis das Audi-Projekt 2026 voll einsatzfähig ist, und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider.