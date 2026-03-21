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Racing Bulls in Japan mit spektakulärem Spezialdesign

VCARB enthüllt in Tokyo Sonderlackierung für Suzuka. Kalligrafin Bisen Aoyagi entwarf Design inspiriert von Kirschblüten und Red Bull Spring Edition

Christopher Otto
Veröffentlicht:
Racing Bulls in Japan mit spektakulärem Spezialdesign

Die Racing Bulls zeigen sich sehr farbenfroh

Foto: VCARB VCARB

Visa Cash App Racing Bulls hat vor dem Grand Prix von Japan eine spektakuläre Sonderlackierung enthüllt. Das Design stammt von der renommierten japanischen Kalligrafin Bisen Aoyagi und wurde während des Red Bull Tokyo Drift Events vorgestellt, bei dem über 500 Custom Cars und Drift-Performances die Nacht zum Tag machten.

Die Lackierung greift die Farben der neuen Red Bull Spring Edition auf und kombiniert Weiß, Rot und Silber in einem Design, das von Kirschblüten und japanischer Shodo-Kalligrafie inspiriert ist. Ausdrucksstarke Pinselstriche ziehen sich über Chassis und Teamkleidung. Der Schriftzug "Give You Wiiings" in traditioneller Kalligrafie verbindet moderne Formel-1-Ästhetik mit japanischer Kultur.

VCARB-Fahrer Liam Lawson und Arvid Lindblad waren bei der Präsentation vor Ort und stellten sich in einer exklusiven Frage-Antwort-Runde dem Publikum. Die eigentliche Enthüllung inszenierte Drift-Pilot Mike Whiddett, bekannt als "Mad Mike", spektakulär. Mit einem zum Drift-Auto umgebauten Red Bull Mini zog er die Abdeckung vom VCARB und gab das neue Design frei.

Verbindung zu den jungen Fans schaffen

Spezialdesign für das Honda-Heimrennen

Spezialdesign für das Honda-Heimrennen

Foto: VCARB / Red Bull Content Pool

"Kalligrafie fängt Bewegung in einem einzigen Pinselstrich ein, genau wie Rennsport Geschwindigkeit in einem entscheidenden Moment einfängt", erklärte Bisen Aoyagi. Sie habe sich von Kirschblüten und japanischer Kultur inspirieren lassen, um ein Design zu schaffen, das kraftvoll, elegant und lebendig auf dem Auto wirke.

VCARB-CEO Peter Bayer betonte die Bedeutung der Verbindung zu jungen Fans und lokalen Kulturen. "Die kreative Richtung für diese Sonderlackierung und Teamkleidung entsprang der Red Bull Spring Edition-Dose. Zusammen mit Bisen Aoyagi haben wir dieses kühne Design in etwas wirklich Einzigartiges für die Rennstrecke verwandelt", sagte Bayer. Die Enthüllung in Tokio vor den Fans mache den Moment für das Team besonders.

Am 22. März wird der VCARB mit der Spring Edition Lackierung durch Tokio touren und dabei ikonische Orte wie den Meguro River und den Tokyo Tower passieren, wo gerade die Kirschblüten in voller Pracht stehen. Einen Tag später, am 23. März, können Fans den Boliden im SHIBUYA109 SHIBUYA aus nächster Nähe betrachten.

Der Große Preis von Japan findet vom 27. bis zum 29. März auf dem Suzuka Circuit statt. Der Rennstart ist für Sonntag um 14:00 Uhr Ortszeit angesetzt, was 07:00 Uhr morgens nach deutscher Zeit (CEST) entspricht. Die Startaufstellung wird im Qualifying am Samstag ab 15:00 Uhr Ortszeit ausgefahren, also 08:00 Uhr in Deutschland.

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