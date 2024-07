Racing Bulls leidet nach Upgrade-Fehlschlag: "Doppelt negativer Effekt"

Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde Racing Bulls im Mittelfeld der Formel-1-Saison 2024 die Nase vorn haben und sogar Aston Martin als fünftschnellstes Team herausfordern können. Doch in den letzten Rennen hatte das Schwesterteam von Red Bull Schwierigkeiten, diesen Kurs beizubehalten.

Nachdem es noch in Monaco und Kanada solide Punkte geholt hatte, brachten die umfangreichen Upgrades von Barcelona die Mannschaft auf den falschen Weg. Sowohl Yuki Tsunoda als auch Daniel Ricciardo kamen mit einer Runde Rückstand ins Ziel.

Da Barcelona die erste Etappe eines Tripleheaders war, blieb nur wenig Zeit, um herauszufinden, was schiefgelaufen war. Man machte sich auf den Weg nach Österreich, um Antworten zu finden, und stellte verschiedene neue und alte Teile zusammen.

Auf dem Red Bull Ring schmeichelten die Probleme von Charles Leclerc und Lando Norris dem Team, da sie Ricciardo in die Punkteränge brachten. Tatsächlich dauerte es aber bis Silverstone, bis Racing Bulls ein besseres Verständnis dafür entwickelt hatte, was bei den Updates wirklich falsch gelaufen war.

Im Gespräch mit Motorsport.com gab Teamchef Laurent Mekies zu, dass die Barcelona-Upgrades den VCARB01 langsamer gemacht haben und das Team seither zum größten Teil auf das alte Paket zurückgreifen musste - ohne den neuen Unterboden.

Das Barcelona-Paket sollte einen Teil der herausragenden Performance von Racing Bulls bei niedrigen Geschwindigkeiten zugunsten einer besseren Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten opfern, was sich in der Realität jedoch nicht bewahrheitet hat.

Racing Bulls musste zurückbauen

"Im Großen und Ganzen mussten wir den Großteil des Barcelona-Upgrades rückgängig machen. Nicht alles, aber das meiste, und das hat uns unweigerlich Leistung gekostet", gesteht Mekies. "Wir hatten gehofft, die Leistung im Vergleich zu Kanada und Monaco zu steigern. Stattdessen mussten wir einen Rückzieher machen."

"Wir verstehen natürlich, warum wir damit nicht schneller geworden sind. Es stellt sich die Frage, warum wir dadurch langsamer geworden sind, denn genau das ist passiert."

"Das Schöne an diesen Autos ist, dass sie extrem komplex sind", sagt Mekies. "Es geht um die allerletzten Details und Dinge zweiter Ordnung, die wir vor ein paar Jahren noch nicht beachtet haben. "Ich würde sagen, wir haben eine ziemlich klare Vorstellung davon, was wir für das nächste Paket wollen. Sind wir uns zu 100 Prozent sicher? Nein, absolut nicht. Wir arbeiten noch daran und brauchen Zeit."

Dabei ist sich der Racing-Bulls-Teamchef bewusst, dass die fehlgeschlagenen Upgrades die Leistung des Teams mittelfristig weiter beeinträchtigen werden, da die Erkenntnisse in das nächste Upgrade-Paket einfließen, das erst nach der Sommerpause kommt.

Ricciardo bezeichnet die Situation von Racing Bulls deshalb als einen "echten Wendepunkt", da die nächsten Wochen über den weiteren Verlauf der Saison entscheiden werden. "Was wir jetzt lernen, wird im Grunde diktieren, wo unser Auto im Oktober und November steht, also ist das eine wirklich wichtige Zeit für uns."

Weitere Upgrade zu gegebener Zeit

Neben der Suche nach einer anderen Lösung für das erfolglose Unterboden-Update arbeitet das Team auch an einem neuen Frontflügelkonzept, nachdem es gesehen hat, welche Fortschritte McLaren und Mercedes in diesem Bereich gemacht haben.

"Man muss erst einmal verstehen, was schiefgelaufen ist. Es ist also ein doppelt negativer Effekt. Nicht nur, dass man nicht den gewünschten Vorteil erzielt hat, sondern man muss auch das nächste Upgrade verschieben, bis man wirklich versteht, was los ist."

"Während wir darauf warten, wird das Team weiter erforschen, wie wir mehr aus dem Auto herausholen können. Es gibt immer noch einige Eigenschaften in puncto Balance, mit denen wir nicht ganz zufrieden sind", sagt der Teamchef. "Wir sind also zuversichtlich, dass wir noch mehr Zeit gutmachen können."

Racing Bulls war eines der sich am schnellsten entwickelnden Teams in der Startaufstellung, was durch ein bedeutendes Upgrade in Singapur 2023 in Gang gesetzt wurde.

Die aggressive Entwicklungsstrategie des Teams hat den ersten großen Rückschlag bei den Upgrades etwas leichter verkraftbar gemacht und zeigt einige der Bereiche auf, in denen sich die Mannschaft noch verbessern muss. "Natürlich ist es ein Rückschritt, aber ein notwendiger Schritt zurück", erklärt Mekies.

Im Gegensatz zu Racing Bulls haben die umfassenden Upgrades von Haas genau ins Schwarze getroffen. Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen sammelten an den vergangenen zwei Rennwochenenden 20 Punkte und kamen im Kampf um Platz sechs bis auf vier Punkte an das zweite Team von Red Bull heran.

Das hat den eher vorhersehbaren Kampf im Mittelfeld belebt, aber Mekies rechnet damit, dass die kleinen Abstände zwischen den Teams weiterhin für Schwankungen sorgen werden. "Wir sind auf jeden Fall im Kampf um Platz sechs dabei", sagt er.

"Eine Herabstufung würde schmerzen, denn wir haben gesehen, wie Haas sich weiter entwickelt hat. Man hat gesehen, wie es ein Auf und Ab bei Alpine gab, ein Auf und Ab bei uns. Und im letzten Stint in Silverstone zog Alex Albon einfach an uns vorbei."

"Es ist sehr, sehr eng mit Haas und wird wahrscheinlich auch später im Jahr mit Alpine und Williams eng werden, aber das ist Teil des Spiels und wir werden später zurückschlagen. An jedem Rennwochenende gibt es Schwankungen, was bedeutet, dass man es immer noch besser machen kann als die anderen Teams."