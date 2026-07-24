Racing Bulls rät seinen Fahrern: "Hört euch an, wie Max Verstappen redet"

Max Verstappen gilt seit Jahren als Maßstab in der Formel 1 - und zwar nicht nur wegen seiner Geschwindigkeit. Racing-Bulls-Teamchef Alan Permane verrät nun, dass der viermalige Weltmeister innerhalb des Red-Bull-Kosmos auch als Vorbild für die Nachwuchsfahrer dient.

Dabei geht es längst nicht nur um Daten oder Rundenzeiten, sondern vor allem um seine Kommunikation und seine Arbeitsweise. Permane erklärt, dass die Fahrer des Schwesterteams regelmäßig auf Verstappen schauen, um von dessen Herangehensweise zu lernen.

"Das tun sie", antwortet der Brite auf die Frage, ob seine Piloten viel von Verstappen lernen können. "Aber nur das, was andere Fahrer im Moment von ihm lernen können." Dabei greift Racing Bulls auf zahlreiche Hilfsmittel zurück. "Wir nutzen GPS-Daten und hören uns seinen Funkverkehr an."

"Hört euch an, wie ruhig Max immer bleibt"

Besonders ein Aspekt beeindruckt Permane immer wieder: Verstappens Kommunikation mit seinem Renningenieur. "Eine Sache, die ich unseren Fahrern immer wieder sage, ist: Hört euch seine Kommunikation an."

Der Racing-Bulls-Teamchef sieht darin einen entscheidenden Unterschied. "Hört euch an, wie ruhig er immer bleibt. Hört euch an, wie gut sein Feedback ist." Gerade für junge Fahrer sei das ein wichtiger Lernprozess. "Ich denke, das ist ein großartiges Beispiel für Nachwuchsfahrer."

Deshalb bezeichnet Permane den Niederländer auch als Referenz innerhalb des Red-Bull-Programms. Dabei gehe es ausdrücklich nicht nur um dessen Tempo. "Nicht nur seine Geschwindigkeit, sondern auch die Art und Weise, wie er sich im und außerhalb des Autos verhält, ist aus meiner Sicht vorbildlich."

Aus diesem Grund nutzt Racing Bulls Verstappen ganz bewusst als Orientierungshilfe. "Deshalb verwende ich ihn gerne als Leitbild für unsere jungen Fahrer."

Ziel bleibt der Aufstieg zu Red Bull Racing

Mit Arvid Lindblad und Liam Lawson verfügt Racing Bulls derzeit über zwei Fahrer, die sich langfristig Hoffnungen auf ein Cockpit beim großen Schwesterteam machen dürfen. Genau darin sieht Permane auch die eigentliche Aufgabe seines Rennstalls. "Ich denke, das ist definitiv das Ziel unserer beiden Fahrer."

Gleichzeitig beschreibt er auch die Mission des Teams. "Das Ziel von mir und unserem Team ist es, Fahrer für dieses Team zu entwickeln." Über konkrete Personalplanungen wolle er allerdings nicht spekulieren und verweist auf Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies als zuständigen Ansprechpartner.

"Tiefer ins Detail zu gehen, ist eher eine Frage für Laurent." Die Aufgabe von Racing Bulls sei vielmehr, beide Piloten optimal vorzubereiten. "Wir müssen beide in eine Position bringen, in der sie bereit dafür sind."

Sollte Red Bull künftig einen Fahrer benötigen, soll die Auswahl möglichst groß sein. "Wenn Laurent einen weiteren Fahrer braucht, dann soll er einen oder zwei Kandidaten zur Auswahl haben."

Auch Tsolov macht auf sich aufmerksam

Neben den beiden aktuellen Formel-1-Fahrern verfolgt Racing Bulls auch die Entwicklung der Nachwuchstalente genau. Besonders lobende Worte fand Permane für Formel-2-Pilot Nikola Tsolov, der sich zuletzt in starker Form präsentierte. "Er macht das unglaublich gut."

Der Teamchef verweist auf dessen aktuelle Ergebnisse. "Nach seinem großartigen Wochenende in Silverstone führt er jetzt die Meisterschaft." Dass Tsolov bereits auf der Kandidatenliste für die Formel 1 steht, daraus macht Permane keinen Hehl.

"Zu sagen, dass er auf unserem Radar ist, wäre sogar noch untertrieben." Aus seiner Sicht ist die Reihenfolge klar. "Er ist der Nächste in der Warteschlange." Wann ein möglicher Aufstieg erfolgen könnte, lasse sich derzeit allerdings noch nicht sagen. "Wann das sein wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht."

Aktuell sehe Racing Bulls keinen Grund, sich intensiv mit dieser Frage zu beschäftigen. "Es ist keine Ausrede zu sagen, dass wir im Moment noch nicht darüber nachdenken." Stattdessen konzentrieren sich alle Beteiligten auf ihre aktuellen Aufgaben.

"Er macht seinen Job, wir machen unseren Job. Später in diesem Jahr werden wir entscheiden, ob und wann er zu Racing Bulls aufsteigt."