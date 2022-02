Radikaler Seitenkasten: Red Bull zeigt erstmals den echten RB18

Audio-Player laden

Seit 9:00 Uhr am Mittwoch laufen die offiziellen Formel-1-Tests 2022 in Barcelona (Hier geht's zum Liveticker!), und kurz nach Testbeginn musste auch Red Bull das Geheimnis um den neuen RB18 lüften, nachdem das Team von Weltmeister Max Verstappen bei der Teampräsentation in Milton Keynes zunächst nur ein Showcar gezeigt hatte.

Als Verstappen zum ersten Mal aus der Box fuhr - übrigens genau beobachtet von Lewis Hamilton, der sich extra in der Nähe positioniert hatte - gab's im Paddock hochgezogene Augenbrauen. Denn insbesondere das Seitenkastendesign, den sich das Team von Stardesigner Adrian Newey einfallen hat lassen, ist radikal anders als alles, was man bisher in diesem Winter gesehen hat.

Vor dem Lufteinlass für die Kühlung befindet sich am unteren Ende der schmalen, aber breiten Öffnung eine Art Schaufel, die direkt an den Seitenkasten angeflanscht ist. Darüber hinaus sind die Seitenkästen an sich unter dem Schriftzug des neuen Titelsponsors Oracle stark unterschnitten. Das haben allerdings andere Teams ganz ähnlich gelöst.

Verstappen setzte sich mit dem RB18 prompt an die Spitze der Zeitentabelle, die aber am ersten Testtag bislang noch keinerlei Aussagekraft hat. Die Teams konzentrieren sich in erster Linie auf Systemchecks und Tuningarbeiten, verwenden zudem für aerodynamische Messungen teilweise extrem auffällige Messgitter mit Sensoren, die die Luftströmung messen.

Red Bull hatte bisher lediglich einen Shakedown in Silverstone absolviert - hofft aber, mit dem innovativen RB18 an die Erfolge von 2021 anknüpfen zu können: "Das Ziel ist, den Titel zu verteidigen", so Teamchef Christian Horner bei der 2022er-Präsentation. "Die große Frage ist, ob wir mit diesen neuen Regeln irgendwas übersehen haben und jemand anderer davonmarschiert."

Für den ersten Testtag ist komplett Verstappen vorgesehen; sein Teamkollege Sergio Perez kommt erst am Donnerstag zum Einsatz. Erste Eindrücke vom Testauftakt gibt's übrigens um 12:30 Uhr in einem ersten Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Kanal am besten gleich kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren und so keinen Livestream mehr verpassen!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.