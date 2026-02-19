Radikaler Sonderweg: Warum Alpine beim A526 zittert

Der Alpine A526 hat bereits beim Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona viele Blicke auf sich gezogen, weil das Auto viele originelle technische Lösungen aufweist, darunter der besondere Klappmechanismus am Heckflügel. Aber wie reagiert das Team eigentlich darauf, dass kein anderer Rennstall einen solchen Ansatz verfolgt?

Teamchef Steve Nielsen sagte am Rande der Formel-1-Testfahrten in Bahrain (zur Bildergalerie!): "Natürlich macht uns das nervös. Ich weiß nicht, ob es die richtige Lösung ist. Das lässt sich vermutlich erst später in der Saison beurteilen."

"Nach dem Jahr, das wir vergangene Saison hatten, sucht man natürlich Trost in Lösungen, die viele andere ebenfalls nutzen. Aber wenn etwas ungewöhnlich ist, bedeutet das nicht automatisch, dass es falsch ist."

"Wir hatten unsere Gründe, um diesen Weg einzuschlagen. Aber natürlich denkt man: 'Wow, das ist nicht dasselbe.' Es ist ein offensichtlicher Unterschied. Ob es die richtige oder die falsche Richtung ist - wer weiß?"

Die aktive Aerodynamik als Reise ins Ungewisse

Auch wenn diese Lösung vermutlich kein entscheidender Durchbruch ist, fällt sie als klare Differenzierung auf - ohne dass zwangsläufig ein Performance-Vorteil daraus resultiert. Doch tatsächlich kann die Funktionsweise der aktiven Aerodynamik entscheidend sein für Leistungsunterschiede.

Mehrere führende Ingenieure verschiedener Teams haben darauf hingewiesen, dass es äußerst schwierig war, die Auswirkungen der aktiven Aero-Systeme auf Leistungsparameter wie Reifenlastverteilung und hintere Fahrzeughöhe realistisch zu simulieren. Ebenso komplex ist die präzise Modellierung von Phänomenen wie der Wiederanlagerung der Luftströmung, wenn sich die Flügel wieder schließen.

All diese Faktoren haben Einfluss auf die Fahrzeugbalance und den Reifenverschleiß - ebenso sekundäre Effekte auf die Stabilität während des Übergangs zwischen den unterschiedlichen Aero-Einstellungen. Deshalb konzentrierte sich ein Großteil der Testarbeit auf praktische Messungen mit Flow-Vis-Farbe und Pitot-Sonden.

Konkurrenz-Beobachtung? Unbedingt!

In dieser Phase der Saison beginnen die Teams, die Konzepte der Konkurrenz genau zu analysieren, um mögliche eigene Versäumnisse zu identifizieren. Parallel dazu versuchen sie, das reale Funktionsverhalten des eigenen Fahrzeugs vollständig zu verstehen - während sie die Ansätze der Rivalen bewerten und diskret gegen die eigenen Lösungen sowie geplante Updates abwägen.

"Wir evaluieren jetzt alles - absolut alles", sagte Nielsen. "Wenn wir etwas an anderen Autos entdecken, versuchen wir dahinterzukommen und es nachzubilden."

Alpine als "Team Enstone" hat jedoch auch eine lange Tradition darin, eigene Wege zu gehen, wenngleich sich die technische Führung seit den erfolgreichen Renault-Jahren Mitte der 2000er (WM-Titel 2005 und 2006) mehrfach verändert hat. Das Team war zum Beispiel einst Vorreiter bei stark unterschnittenen Seitenkästen - heute ein typisches Merkmal moderner Formel-1-Autos.