Rätselraten vor Qualifying: Verstappen Schnellster im einzigen Training in Katar

Beim Grand Prix von Katar in Lusail (Doha) gab's nur ein einziges Freies Training vor dem Qualifying, das am Freitag um 19:00 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Und die Bestzeit sicherte sich der angehende Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), dem am Samstag bereits ein sechster Platz im F1-Sprint reicht, um seinen dritten WM-Titel endgültig zu fixieren.

Verstappen stellte drei Minuten vor Schluss, als die Temperaturen anfingen nachzulassen, eine Bestzeit von 1:27.428 Minuten auf und verwies die Ferrari-Fahrer Carlos Sainz (+0,334) und Charles Leclerc (+0,481) auf die Plätze 2 und 3.

Leclerc hatte die Session lang angeführt, bis Verstappen am Ende die weichen Reifen aufzog und die Verhältnisse geraderückte. Dabei hatte er einmal Sorgen, als er an die Box kam: "Uh, das klang nicht gut. Was ist mit dem Motor passiert?" Doch Leclerc konnte nach kurzem Check in der Box normal weiterfahren.

Hinter den beiden Ferraris klassierten sich Fernando Alonso (Aston Martin/+0,491), der keine weichen Reifen verwendete, Sergio Perez (Red Bull/+0,588) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri/+0,599) auf den Positionen 5 bis 7. Auf Platz 7 eine aus deutscher Sicht erfreuliche Überraschung: Nico Hülkenberg (absolute Bestzeit im Mittelsektor) verlor nur 0,743 Sekunden auf Verstappens Bestzeit.

Damit ließ Hülkenberg sogar die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri (9./+0,952) und Lando Norris (10./+1,013) hinter sich. Die verwendeten allerdings ebenso keine frischen Softreifen wie auch die beiden Mercedes-Fahrer. George Russell (+0,908) wurde Achter, Lewis Hamilton (+1,251) 13.

Dass die Bedingungen zu Beginn des Wochenendes speziell sein würden, hatten Teams und Fahrer antizipiert. Wie rutschig es sein würde, kam für den einen oder anderen dann aber doch überraschend. "Oh mein Gott, ist das rutschig", funkte Verstappen gleich beim Rausfahren, und Russell rammte eine der Tafeln, die den Fahrern als Orientierungspunkt beim Bremsen dienen.

Zusätzlich zum extrem sandigen und 40 Grad heißen Asphalt bereitete den Fahrern die tiefstehende Wüstensonne Schwierigkeiten. "Ich kann nichts sehen. Ich weiß nicht warum, aber so wie die Sonne steht, siehst du rein gar nichts", beschwerte sich Verstappen. Immerhin: Das Qualifying wird dann nicht mehr in der Dämmerung, sondern unter Flutlicht stattfinden.

Die ersten 60 Minuten zu nutzen, um am Set-up zu feilen und den Reifenverschleiß zu evaluieren, war dementsprechend schwierig. Und das auch noch an einem Rennwochenende mit F1-Sprint, an dem es nur ein einziges Freies Training gibt. Genau das, was sich die Formel-1-Macher wünschen: wenig Vorbereitung, damit vielleicht einer der Favoriten auf dem falschen Fuß erwischt wird.

Zumindest gibt's dieses Wochenende - womöglich auch wegen des Sprintformats - kaum Updates, die die Teams hätten testen müssen. Nur Alpine, Alfa Romeo und AlphaTauri haben neue Teile im Gepäck, aber auch die sind eher kosmetischer Natur. Im Fall von AlphaTauri wurden daher unterschiedliche Programme getestet.

Teamchef Franz Tost erklärt im Interview mit Sky: "Liam (Lawson; Anm. d. Red.) ist zum ersten Mal hier, der kennt die Strecke noch nicht. Er soll so viele Runden wie möglich fahren, damit er mit der Strecke vertraut wird. Und dann werden wir sehen, wie gut wie ihn dann für das Qualifying vorbereiten können."

"Yuki hat ein eigenes Programm, da geht's auch um die Fahrwerksabstimmung und um die Aeroabstimmung. Wir werden schauen, in welche Richtung das geht. Es ist natürlich schwierig, weil die Asphalttemperaturen jetzt wesentlich höher sind als nachher im Qualifying. Aber diese Herausforderung haben alle Teams", sagt der Österreicher.

