Rahmenrennen beim Mexiko-GP mit ehemaligen Champ-Car-Fahrern

Die Organisatoren des Grand Prix von Mexiko haben das vollständige Teilnehmerfeld für das Legends-Cup-Rennen bestätigt, an dem ein Dutzend ehemaliger Champ-Car- und IndyCar-Fahrer teilnehmen. Mit dem Rennen sollen die Champ-Car-Veranstaltungen gewürdigt werden, die zwischen 2002 und 2007 auf der Strecke Autodromo Hermanos Rodriguez stattfanden.

Die Fahrer werden mit den gleichen 500 PS starken V8-Autos antreten, die normalerweise in der Gran Turismo Mexico Series eingesetzt werden. Das Team wird von fünf mexikanischen Fahrern angeführt, die in der Champ-Car-Ära gefahren sind, namentlich Adrian Fernandez, Mario Dominguez, Michel Jourdain jun., Roberto Gonzalez und Luis Diaz. Der letztgenannte hat nur zwei Starts in der Serie absolviert, aber beide waren bei seinem Heimrennen.

Zu den lokalen Stars gesellen sich Paul Tracy, Mark Blundell, Alex Tagliani, Oriol Servia, Max Papis, Bruno Junquiera und Casey Mears. Papis, Blundell und Mears sind beim Champ-Car-Rennen in Mexiko-Stadt gar nicht angetreten. Papis bestritt 2002 und 2003 keine komplette Saison, während Blundell und Mears die Serie bereits vor dem ersten Rennen verlassen hatten.

Mexiko-Veranstalter freut sich über prominentes Rahmenrennen

Das Rennen in Mexiko-Stadt war eine beliebte Station im Champ-Car-Kalender, bevor es 2008 nach der Fusion mit IndyCar eingestellt wurde. Der einzige frühere Sieger im Feld des Legends Cup ist Tracy, der 2003 triumphierte, wohingegen Junqueira im Jahr zuvor auf der Poleposition stand. Andere Sieger in Mexiko-Stadt waren Sebastian Bourdais (2004, 2006 und 2007), Kenny Bräck (2002) und Justin Wilson (2005).

"Bevor die Formel 1 in Mexiko stattfand, haben wir auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez die Champ-Car-World-Series veranstaltet, die so groß war wie die Formel 1 heutzutage", sagt der Generaldirektor des Mexiko-Grand-Prix, Federico Gonzalez.

"Es ist ein großes Privileg für uns und die mexikanischen Fans, dass wir all diese Legenden für ein einmaliges Event hier in Mexiko wieder zusammenbringen können. Wir sind sicher, dass der Legends-Cup beim diesjährigen Rennen ein erfolgreiches Ereignis sein wird. Es wird ein ganz besonderes Ereignis sein, großartige Fahrer zusammenzubringen, die uns in der Vergangenheit unvergessliche Momente beschert haben."

Das letzte Mal, dass eine ähnliche Veranstaltung auf der Strecke stattfand, war 1989, als Michel Jourdain sen. ein Rennen mit dem Namen "Nations Challenge" veranstaltete, ein einmaliger Vorläufer der A1-GP-Serie, bei dem Stockcars von Chrysler verwendet wurden und Fahrer ihre Länder repräsentierten.

Zu den Teilnehmern gehörten Fahrer wie Derek Bell, Heinz-Harald Frentzen, Gianni Morbidelli, Frank Biela, Jim Richards, John Andretti sowie Wilson und Christian Fittipaldi.

Mit Bildmaterial von Mexico Grand Prix.