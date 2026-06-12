Ralf Schumacher: Hat Mercedes für ADUO "einfach weniger gezeigt"?

Der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher hat eine Theorie, warum Mercedes in der aktuellen Betrachtung des Automobil-Weltverbands (FIA) nicht als der Hersteller mit dem stärksten Verbrennungsmotor eingestuft wird. Schumacher sagte bei Sky: "[Ein Hersteller] wie Mercedes, der vielleicht Reserven hat, könnte gesagt haben, 'okay, wir schlucken die Pille, wir zeigen einfach weniger in den ersten Rennen'."

Ein solches Vorgehen könnte sich positiv auf das Ausgleichsverfahren ADUO auswirken, das zurückliegenden Antriebsherstellern zusätzliche Entwicklungs- und Upgrade-Möglichkeiten einräumt. Und Mercedes wurde von der FIA als ein Hersteller eingestuft, der beim Verbrennungsmotor Rückstand hat - auf den Motor von Red Bull/Ford, den die FIA am besten einstufte.

Diese Einstufung dürfe Red Bull "glücklich" machen, weil Red Bull "als Getränkehersteller so einen Motor autark gebaut hat", sagte Schumacher. Beim Red Bull Ford DM01 handelt es sich sogar um das Erstlingswerk von Red Bull Powertrains und Ford - den ersten eigenen Verbrennungsmotor, den die Red-Bull-Motorenabteilung selbst entwickelt und produziert hat. "An dieser Stelle ein großes Kompliment", sagte Schumacher.

Der sechsmalige Grand-Prix-Sieger hält die Einstufung von Red Bull als Nummer eins beim Verbrennungsmotor nicht für ausgeschlossen: "Ich glaube, dass der reine Verbrenner-Anteil sogar der stärkste sein kann. Aber entscheidend [für die Leistung des Gesamtpakets] ist ja die Kombination." Und beim gesamten Antriebsstrang - einschließlich Verbrennungsmotor, Hybridkomponenten und Energiemanagement - scheint Mercedes Vorteile zu haben.

Vermutlich kann sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff deshalb gut mit der FIA-Einstufung anfreunden. Er scherzte in der Pressekonferenz vor dem Grand Prix von Barcelona-Katalonien 2026 (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!): "Mich hat gleich als erstes Flavio [Briatore] angerufen. Er meinte, der Deal [zwischen Alpine und Mercedes] lautete, dass er den besten Motor kauft. Aber jetzt ist es nicht der beste Motor. Was also kann ich dazu sagen?"

Mercedes müsse sich nun selbst hinterfragen: "Haben wir etwas falsch gemacht? Haben wir etwas nicht optimiert? Und wie können wir es besser machen?" Das müsse sein Team nun intern klären, sagte Wolff. "Und ich sage das, ohne rot zu werden!"