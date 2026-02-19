Ralf Schumacher: Honda-Probleme bei Aston Martin sind ein Deja-vu für Alonso

Aston Martin ist die große Enttäuschung der bisherigen Formel-1-Testfahrten in Barcelona und Bahrain. Dabei hatte Fernando Alonso eigentlich geplant, mit Beginn der neuen Regelära um seinen dritten WM-Titel zu kämpfen. Doch nun könnte ausgerechnet der neue Honda-Motor zur größten Schwachstelle werden.

Das ist "ein kleines Deja-vu für Fernando Alonso, der ja schon mal diese Honda Anfangszeit bei McLaren mitgemacht hat, die überhaupt nicht lief", erinnert Ralf Schumacher im aktuellen Sky-Podcast Backstage Boxengasse. Das Verhältnis zwischen Alonso und Honda wurde damals erheblich strapaziert.

Rückblick: Ausgerechnet beim Großen Preis von Japan 2015 gab der Spanier vor den Augen der Honda-Führungsetage den berühmten Funkspruch "GP2-Motor, aaaarrgggh" von sich, weil er mit der Leistung des Motors unzufrieden war. Eine ähnliche Unzufriedenheit könnte den 44-Jährigen auch in dieser Saison einholen.

"Ich glaube nicht, dass das vergessen ist, weil das hinterlässt Spuren", ergänzt Schumacher. "Ein offen ehrlicher Umgang, also was Fernando da gemacht hat damals, es war natürlich harte Kritik, aber er war auch noch ein Stück weit jünger und noch, wie soll ich sagen, etwas ungestümer zu der Zeit."

Schumacher: Kritik kann nach hinten losgehen

"Aber das vergisst man in Japan nicht." Der frühere Toyota-Pilot spricht aus eigener Erfahrung: Auch Schumacher hatte sich einst kritisch über Toyota geäußert - und genießt nach eigener Einschätzung bis heute keinen uneingeschränkt positiven Ruf. "Das ist einfach so. Und das ist sowieso eine andere Kultur in Japan."

"Also eine Kultur, die ich liebe, speziell die Menschen sind unheimlich nett, kontrolliert und das Essen ist toll", ergänzte der 50-Jährige. "Aber die wissen auch, was sie wollen und sind sehr selbstbewusst und damit muss man umgehen können."

Wer Kritik übe, müsse dies über Umwege und mit großer Zurückhaltung tun, sonst könne "der Schuss nach hinten" losgehen. In der ersten Testwoche in Bahrain lag Aston Martin mehr als vier Sekunden hinter der Konkurrenz zurück und kam aufgrund technischer Probleme lediglich auf 206 Runden (hier das Ergebnis) an drei Tagen.

"Adrian Newey weiß ganz genau, was er tut"

"Da muss wohl auch so ein bisschen der Hund begraben sein", deutet Schumacher mögliche Motorenprobleme an. Der britische Rennstall absolvierte bei den Tests in Bahrain nur ein eingeschränktes Programm, weil es wiederholt Schwierigkeiten mit dem Antriebsstrang gab.

Wenngleich der Honda-Motor nicht das einzige Problem des neuen AMR26 ist, dürfte er das größte Sorgenkind darstellen. Denn an der Fahrzeug-Performance lasse sich noch arbeiten, ist Schumacher überzeugt. "Adrian Newey weiß ganz genau, was er tut", meint der frühere Formel-1-Pilot.

"Aber hat natürlich auch gesagt, er hat Probleme mit dem Windkanal. Das ganze Projekt ist drei bis vier Monate, eher vier Monate zurück", erinnert der Sky-Experte. Newey sei in der Vergangenheit "immer sehr realistisch. Auch mit sich selbst." Nun liegt es also vor allem an Honda, das unschöne Deja-vu für Alonso abzuwenden.