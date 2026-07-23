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Ralf Schumacher: Isack Hadjar ist besser, als es Verstappen lieb ist

Formel-1-Experte Ralf Schumacher zeigt sich nach dem Großen Preis von Belgien von der Performance des Red-Bull-Piloten Isack Hadjar mehr als beeindruckt

Alexis Hoffmann
Veröffentlicht:
Ralf Schumacher: Isack Hadjar ist besser, als es Verstappen lieb ist

Isack Hadjar wusste beim Großen Preis von Belgien zu beeindrucken

Foto: Sutton Images

Beim Großen Preis von Belgien konnte Red-Bull-Pilot Isack Hadjar mit einer Aufholjagd begeistern. Schließlich gelang es dem 21-Jährigen, sich von Startplatz 21 bis auf Position sechs vorzukämpfen. Eine Leistung, die auch dem Formel-1-Experten Ralf Schumacher nicht entgangen ist.

"Ich glaube, der ist näher dran, als es Max manchmal lieb ist", so seine Einschätzung im Podcast "Backstage Boxengasse". Dabei betont Schumacher: "Aber für das Team ist es gut, jemanden zu haben, der da auf Augenhöhe ist, mit dem man rechnen kann."

Gerade für die Entwicklung des RB22 betrachtet der ehemalige Grand-Prix-Pilot die Fähigkeiten von Hadjar als elementar. So sei er ein Fahrer, der sich "auf Situationen sehr schnell einstellen kann."

Auch Teamchef Laurent Mekies zeigt sich von der Form seines Schützlings äußerst begeistert. Nach dem Grand Prix von Belgien beschrieb er das Rennen von Hadjar als dessen bis dato beste Leistung für die Roten Bullen.

Der Red-Bull-Pilot startete am Sonntag mit harten Reifen in den Grand Prix. Bereits in der ersten Runde bog Hadjar in Richtung Boxengasse ab, nachdem eine Kollision zwischen George Russell und Lewis Hamilton das erste und einzige reguläre Safety-Car des Nachmittags ausgelöst hatte.

Zwar holte sich Hadjar hier Medium-Reifen, fuhr in der darauffolgenden Runde aber wieder an die Box, um sich den nächsten Satz harter Reifen zu holen. Seinen letzten Stopp erledigte Hadjar während einer der virtuellen Safety-Car-Phasen.

Außerdem wusste der ehemalige Racing-Bulls-Pilot auf der Ardennen-Achterbahn auch in puncto Pace zu glänzen. Im Durchschnitt lag er mit seinen zehn schnellsten Rennrunden bei einer Zeit von 1:49.727 Minuten.

Zieht man den direkten Vergleich mit Max Verstappen (1:49.809 Minuten), dann war Hadjar sogar ein wenig schneller. Dafür beendete der viermalige Weltmeister den Grand Prix von Belgien auf Rang drei.

Dazu ergänzt Schumacher: "Aerodynamisch war der Red Bull auf solchen Strecken sowieso schon immer gut. Es hätte mich auch gewundert, wenn das nicht funktioniert hätte."

Im direkten Duell liegt Hadjar weiterhin hinter seinem Teamkollegen. In der Fahrer-Weltmeisterschaft steht Position acht mit 60 Punkten zu Buche, während Verstappen mit 91 Punkten auf Position sieben liegt. Im direkten Qualifying-Duell steht es 11 zu 3 für den viermaligen Weltmeister.

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