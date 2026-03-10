Ralf Schumacher kritisiert "künstlich herbeigeführte Spannung"

"Ich fand das am Anfang gut", sagt Experte Ralf Schumacher über den Auftakt der Formel-1-Saison 2026 in Melbourne. Wenn er mit etwas Abstand allerdings auf das Rennen zurückblicke, "muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich die Fahrer", so Schumacher im Podcast Backstage Boxengasse von Sky (ANZEIGE: Alle Formel-1-Rennen live verfolgen bei Sky!).

Gemeint ist die Kritik von Piloten wie Max Verstappen, Fernando Alonso oder auch Weltmeister Lando Norris. Sie alle sind mit dem neuen Reglement in der Königsklasse nicht glücklich, und auch Schumacher ist sich nicht sicher, ob die Formel 1 den richtigen Weg eingeschlagen hat.

"Der Mut der Fahrer, der vorher nötig war, [...] in schnellen Kurven mehr Risiko einzugehen", sei mit dem neuen Reglement nicht mehr da, so Schumacher. Fernando Alonso hatte zuvor spöttisch erklärt, selbst der Koch des Teams könne das Auto in schnellen Kurven in diesem Jahr fahren.

Schumacher versteht diesen Kritikpunkt. "Man nimmt jetzt quasi dieses Fahrerische weg, ersetzt das durch einen künstlichen Eingriff", so der sechsmalige Grand-Prix-Sieger, der zudem anmerkt, dass ihm auch viele Überholmanöver in Melbourne zu künstlich gewesen seien.

"Und da, glaube ich, ist jetzt der Scheideweg der Formel 1", so Schumacher. Die Königsklasse müsse sich entscheiden, ob sie viele Überholmanöver wolle, "oder wollen wir das fahrerische Talent rausarbeiten und wollen wir, dass der beste Fahrer in dem besten Auto [...] gewinnt?"

"Ich persönlich habe fast ein bisschen das Gefühl, auch wenn es unterhaltsam war am Anfang, dass das jetzt im Moment echt nicht ungefährlich für die Formel 1 ist", warnt der Experte.

Formel 1 2026: Unterhaltsam, aber zu künstlich?

In Melbourne wechselte die Führung in den ersten Rennrunden immer wieder zwischen George Russell und Charles Leclerc. Die Königsklasse selbst brüstete sich später in den sozialen Medien mit der hohen Anzahl an Überholmanövern am Sonntag. Schumacher betont jedoch: "Die Glaubwürdigkeit fehlt mir dabei."

Denn faktisch sei es lediglich "eine künstlich herbeigeführte Spannung" gewesen. Zum gleichen Fazit kommt auch die große Melbourne-Datenanalyse von Motorsport-Total.com. So konnte Leclerc am Sonntag nur durch künstliche Hilfsmittel so lange am Mercedes dranbleiben, der eigentlich viel schneller war.

Auch Max Verstappen, der am Sonntag von P20 bis auf P6 nach vorne fuhr, erklärte später, dass er keinen großen Spaß bei seiner Aufholjagd gehabt habe und dass ihn die Formel 1 aktuell eher an "Mario Kart" erinnere.

"Die Formel 1 ist für mich immer noch ein klassischer Gladiatorensport", sagt Schumacher dazu. Doch genau diesen Status sieht er mit dem neuen Reglement in Gefahr. Der Experte erklärt in diesem Zusammenhang, dass die Regeln bereits vor mehreren Jahren ausgearbeitet wurden.

"Zu dem Zeitpunkt wollte alles nur noch Richtung Elektro fliehen", erinnert er. "Dementsprechend, glaube ich, kann man das Reglement nachvollziehen", betont er, stellt gleichzeitig allerdings auch klar, dass man vermutlich noch einmal nachbessern müsse.

"Wenn ich der Boss der Formel 1 wäre, [...], würde ich mir das Reglement so, wie es jetzt ist, nicht bis zu Ende anschauen", so Schumacher. Aktuell ist geplant, fünf Jahre an den in diesem Jahr neuen Formel-1-Motoren festzuhalten.