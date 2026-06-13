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Ralf Schumacher: Pierre Wache ist "überfordert" - und Red Bull hat Angst

Laut Ralf Schumacher ist Red Bull alles andere als überzeugt davon, dass Max Verstappen im eigenen Kader bleibt

Alexis Hoffmann
Veröffentlicht:
Ralf Schumacher: Pierre Wache ist "überfordert" - und Red Bull hat Angst

Die Formel-1-Zukunft von Max Verstappen ist derzeit ungewiss

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Glaubt man Sky-Experte Ralf Schumacher, so hat man bei Red Bull durchaus Angst vor dem möglichen Abgang eines Max Verstappen. "Man hat ja auch versucht, Leclerc zu kriegen, der ja sehr eng mit Laurent Mekies ist", erklärt Schumacher nach dem dritten Freien Training in Barcelona.

"Das hat nicht geklappt." Jetzt hört man immer noch, dass man an Piastri dran ist. Also, man hat bei Red Bull so ein bisschen Bedenken, dass Max irgendwann die Entscheidung trifft."

"Und klar muss man für den Fall auch andere Fahrer bei sich haben und ich glaube, das merkt man gerade", betont Schumacher. "Aber den Frust von Max kann ich verstehen, nur hilft ihm [der] nicht weiter. Aber eins ist auch klar: Ich glaube, dass [Pierre] Wache das nicht hinkriegen wird, [da] bin ich ziemlich sicher."

Pierre Wache arbeitet beim Team aus Milton Keynes als Technikchef. Schon im letzten Frühjahr hatte Schumacher betont, dass es sich beim Ingenieur nicht um eine Größe wie Adrian Newey handelt. Dazu passt die Anmerkung des Sky-Moderators Peter Hardenacke, dass der "Technical Director" am Freitag recht nervös gewirkt habe.

"Nein, er ist einfach überfordert", so die Antwort von Schumacher. "Die Schuhe sind zu groß für ihn, aus meiner Sicht."

Zum Thema Verstappen betont der ehemalige Formel-1-Pilot: "Ich meine, [es ist] ständig diese Diskussion: 'Ich habe Lust, ich habe keine Lust.'"

"Also, aus Red-Bull-Sicht muss ich mich ja irgendwo absichern mit Max Verstappen, der nun auch viele Flausen im Kopf hat, GT und so weiter. Deshalb ist das, glaube ich, verständlich und nicht böse gemeint."

Derzeit bleibt die Zukunft des viermaligen Weltmeisters ungewiss. Aufgrund der anhaltenden Kritik des Red-Bull-Piloten am aktuellen Reglement steht ein möglicher Abschied aus dem Grand-Prix-Sport im Raum.

Dazu gesellen sich Gerüchte über einen Wechsel zu Mercedes, die durch ein Treffen zwischen Jos Verstappen und Toto Wolff beim Grand Prix von Kanada angefeuert wurden.

Beim Freien Training in Barcelona lag Verstappen mit acht Zehnteln Rückstand auf Position sechs. In diesem Zusammenhang betont Schumacher allerdings, dass sich der Rennstall langsam aber sicher gegen die verbalen Beschwerden des 28-Jährigen wehrt.

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